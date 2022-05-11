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Ад, сошедший на землю. Появилось новое видео с окруженной "Азовставли"

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Мариуполь, Среда 11 мая 2022 18:32
Ад, сошедший на землю. Появилось новое видео с окруженной "Азовставли" Обстрел "Азовстали" (скрин с видео)
Автор: Татьяна Самарук

В Мариуполе показали металлургический комбинат "Азовсталь", который российские оккупанты атакуют авиацией и артиллерией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенка.

Он отметил, что главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что из-за отсутствия гражданских на "Азовстали" у него развязаны руки.

"Мариуполь. Азовсталь. Прямо сейчас. Ад, сошедший на землю. Вот что имел в виду Пушилин о развязанных руках", - написал советник.

Ранее мы сообщали, что защитники "Азовстали" призвали помочь в эвакуации военных, которые защищают Мариуполь.

Также мы писали, что российские оккупанты за сутки совершили 38 авианалетов на "Азовсталь".

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Азовсталь Мариуполь
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