Стала дружиною і овдовіла за три дні: історія захисників, які одружилися на Азовсталі

Пара вирішила побратися 5 травня, в річницю "Азова".

Валерія - захисниця України з Азову, Андрій - український прикордонник. Вони сказали один одному свої обітниці на Азовсталі.

Чоловік зробив прекрасні обручки з фольги. Вони кохали один одного, а вже через 3 дні після одруження його не стало.

"Знайома дівчина, сильна і дивовижна, яка зараз перебуває на Азовсталі, написала, що там же загинув її коханий. Вони одружилися 5 травня. Три дні пробули законними чоловіком і дружиною. Не можу уявити її біль. І не можу осягнути її силу. Вона обіцяла йому вибратися звідти", - написала в Twitter знайома Валерії.

Фото: t.me/zsuwar