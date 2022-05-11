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Стала дружиною і овдовіла за три дні: історія захисників, які одружилися на Азовсталі

Фото: Валерія та Андрій, захисники України (t.me/zsuwar)
Автор: Світлана Мащенко

На металургійному комбінаті Азовсталь, який російські окупанти атакують авіацією та артилерією, одружилися двоє захисників, обмінявшись обручками з фольги. Чоловік загинув за три дні після весілля.

Про трагічну історію Валерії та Андрія розповіли в Telegram ЗСУ Війна з окупантами.

Пара вирішила побратися 5 травня, в річницю "Азова".

Валерія - захисниця України з Азову, Андрій - український прикордонник. Вони сказали один одному свої обітниці на Азовсталі.

Чоловік зробив прекрасні обручки з фольги. Вони кохали один одного, а вже через 3 дні після одруження його не стало.

"Знайома дівчина, сильна і дивовижна, яка зараз перебуває на Азовсталі, написала, що там же загинув її коханий. Вони одружилися 5 травня. Три дні пробули законними чоловіком і дружиною. Не можу уявити її біль. І не можу осягнути її силу. Вона обіцяла йому вибратися звідти", - написала в Twitter знайома Валерії.

Фото: t.me/zsuwar

Раніше ми писали про фото скалічених українських захисників на Азовсталі, які має побачити увесь світ.

Зазначимо, що російські окупанти за добу здійснили 38 авіанальотів на Азовсталь.

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Азовсталь