Стала відома доля СБУшника-любителя російського шансону, який побив військового у ресторані

Скандал у ресторані "Арталь"

На місце події у ресторані "Арталь" викликали поліцію. Було відкрито провадження за статтею "Хуліганство". Санкція цієї статті передбачає обмеження волі терміном до 5 років або позбавлення волі терміном до 4 років. У прокуратурі додали, що до події "можливо причетні співробітники СБУ, департаменту контррозвідки".

Що відомо про сім'ю Сівак

За даними ЦПК, на бабусю Дмитра – Богдану Сіваку записаний з 2021 року мінівен Volkswagen Caravelle 2018 року випуску. На момент покупки аналогічне авто коштувало 40-45 тисяч доларів. 75-річна пенсіонерка цим авто не їздить і ніколи не їздила.

На батька Дмитра, Руслана Сівака, з 2020 року записано авто Volkswagen e-Golf 2019 року випуску. Нині аналогічні коштують близько 20 тисяч доларів. А з 2021 року – мотоцикл BMW R 1250 RT 2019 року випуску, який зараз коштує близько 17 тисяч доларів.

При цьому жодних даних, що батько Дмитра Сівака чи його бабуся мали чи мають бізнес, немає.

ЦПК спробували поспілкуватися з батьком Дмитром Сіваком, але діалог не склався.

"Якби Богдана Михайлівна мала Бентлі Континенталь якийсь там великий, ну, без запитань. І то - це не ваша справа. Вона все життя пропрацювала, 40 років, військовою була", - сказав він. Згодом він направив журналістів до свого адвоката. Коли в нього попросили контакти адвоката, відповів, що якщо їх не знають, то нема чого дзвонити.

А ще Руслан Сівак переконував, що такі публікації "не вчасно робити. Є ж інші справи в країні".

Така поведінка не варта військового

14 листопада стало відомо, що підрозділи внутрішньої безпеки СБУ проводять службове розслідування за фактами, які з'явилися у ЗМІ щодо співробітника Управління СБУ у Вінницькій області, любителя російського шансону.

Наразі Дмитра Сивака відсторонили від виконання службових обов'язків та вивели у розпорядження.

"Наголошуємо, що така поведінка не варта військової, особливо в той час, коли тисячі доброчесних і патріотичних співробітників СБУ борються з ворогом, воюють на фронті та наближають Перемогу України", - наголосили в СБУ.