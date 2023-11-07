"Приходите в мой дом". У Вінниці трапилася бійка між військовими та СБУ через російський шансон (відео)

У вінницькому ресторані "Арталь" стався конфлікт між двома компаніями гостей через прослуховування російського шансону. В одній із них був військовий ЗСУ, а в іншій - працівники СБУ. У результаті між гостями сталася бійка.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на вінницьке видання " 20 хвилин " розповідає деталі сварки, яка сталася в ресторані.

Деталі конфлікту

4 листопада в ресторані "Арталь" відбувалося два святкування. В одному залі військовий разом із рідними, друзями та дітьми відзначав день народження. В той самий час у VIP-залі святкував і співробітник СБУ.

О 22:00 музиканти ресторану завершили свою роботу. Коли це сталося, з VIP-зали почав лунати російський шансон, а саме пісня Міхаіла Круга "Приходите в мой дом".

Гості зі сторони військового зробили зауваження іншим відвідувачам, проте ніякої реакції не наступило. Так само проігнорувала запит й адміністрація ресторану. Пізніше виявилося, що інша компанія товаришує з власниками закладу.

"Я відкрила двері й зробила зауваження, що зараз не той час, щоб слухати таку музику. Вони не відреагували. Я пішла на бар, спитала дівчат, чому вони ніяк не реагують, що в їх закладі звучить російський шансон - вони лише посміялися. Після цього вийшли з тої компанії чоловіки, і почалася бійка", - розповідає очевидиця.

Дівчина каже, що охорона ресторану на бійку пальцем не поворухнула, тому довелося викликати поліція. Правоохоронці також не дуже серйозно поставилися до справи.

"Потім змушені були викликати швидку, оскільки були постраждалі: трьох чоловіків з нашої компанії доставили в лікарню. Образливе в цій ситуації, що ніхто не хотів перепросити, а навпаки почали бійку, а б'ються ті чоловіки добре", - пригадує гостя.

Серед постраждалих є також і військовий, які повернувся з передової.

Був також четвертий постраждалий львів'янин Руслан Сивак, який отримав струс мозку. Саме він, за словами очевидців, вмикав шансон і був ініціатором бійки.

Його син Дмитро Сивак служить у Департаменті військової контррозвідки СБУ. У ресторані він святкував свій день народження.

Дмитро мав із собою нагородну зброю, пістолет Glock-17, який отримав від колишнього Міністра оборони Олексія Резнікова. У компанії було ще два працівники контррозвідки, однак їхні особи поки не встановлені.

У справі відкрили кримінальне провадження

Речниця поліцейського главку Заріна Маєвська повідомила, що за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною другою статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Керівника Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк додав, що зараз Вінницькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону здійснюється процесуальне керівництво за даним фактом.

"У ході досудового розслідування встановлено, що дійсно 4 листопада біля 23-ї години відбулися певні події, до яких можливо причетні співробітники СБУ, департаменту контррозвідки. Проведені першочергові слідчі дії, огляд місця події, допит свідків. На даний час дані письмові вказівки органу досудового розслідування попрацювати зі свідками, провести ряд слідчих дій. Це впровадження перебуває на особистому контролі керівництва", - сказав він журналістам.