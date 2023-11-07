ua en ru
Вт, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Нужно переключить?" У кафе у центрі Києва на другому році війни звучить російська музика (відео)

Київ, Вівторок 07 листопада 2023 08:44
UA EN RU
"Нужно переключить?" У кафе у центрі Києва на другому році війни звучить російська музика (відео) У центрі Києва звучатиме російська музика (google.com/maps)
Автор: Людмила Жукова

У центрі Києва у закладі під назвою "Dubai Restaurant and Hookah Bar" на другому році війни з РФ з колонок грає російська музика. Сам персонал не розуміє, у чому проблема.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Telegram-канал журналіста Костянтина Андріюка.

Деталі скандалу із закладом "Dubai" у центрі Києва

Так, кафе "Dubai Restaurant and Hookah Bar" знаходиться біля Бессарабського ринку у центрі столиці. Там подають страви та напої та курять кальян.

Серед білого дня один із мешканців столиці почув у кафе пісню російського виконавця Моргенштерна. Він підійшов до офіціантки і запитав, чи це нормально. Дівчина відверто дивувалася, в чому причина невдоволення чоловіка.

"А що, треба переключити?" - сказала вона.

Цікаво, що ресторан після розголосу закрив можливість коментарів та відгуків у Instagram.

До речі, одна з мешканок Києва написала на сторінку ресторану, і мовою спілкування там є російська.

Українці закликають писати відгуки ресторану Google.

&quot;Нужно переключить?&quot; У кафе у центрі Києва на другому році війни звучить російська музика (відео)

До речі, зірка "Крепостной" потрапила у скандал через російську музику.

Також читайте, що чоловік Ірини Федишин виїхав за кордон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ російська музика