Стала известна судьба СБУшника-любителя российского шансона, который избил военного в ресторане

Скандал в ресторане "Арталь"

На место происшествия в ресторан "Арталь" вызвали полицию. Было открыто производство по статье "Хулиганство". Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет. В прокуратуре добавили, что к происшествию "возможно, причастны сотрудники СБУ, департаменту контрразведки".

Что известно про семью Сивак

По данным ЦПК, на бабушку Дмитрия - Богдану Сивак записан с 2021 года минивен Volkswagen Caravelle 2018 года выпуску. На момент покупки аналогичное авто стоило 40-45 тысяч долларов. 75-летняя пенсионерка на этом авто не ездит и никогда не ездила.

На отца Дмитрия, Руслана Сивака, с 2020 года записано авто Volkswagen e-Golf 2019 года выпуска. Сейчас аналогичные стоят около 20 тысяч долларов. А с 2021 года - мотоцикл BMW R 1250 RT 2019 года выпуска, который сейчас стоит около 17 тысяч долларов.

При этом никаких данных, что отец Дмитрия Сивака или его бабушка имели или имеют бизнес, нет.

ЦПК попробовали пообщаться с отцом Дмитрия Сивака, но диалог не сложился.

"Если бы Богдана Михайловна имела Бентли Континенталь какой-нибудь там большой, ну, без вопросов. И то - это не ваше дело. Она всю жизнь проработала, 40 лет, военной была", - сказал он. Потом он направил журналистов к своему адвокату. Когда у него попросили контакты адвоката, ответил, что раз их не знают, то незачем звонить.

А еще Руслан Сивак убеждал, что такие публикации "не ко времени делать. Есть же другие дела в стране".

Такое поведение не достойно военного

14 ноября стало известно, что подразделения внутренней безопасности СБУ проводят служебное расследование по фактам, которые появились в СМИ по поводу сотрудника Управления СБУ в Винницкой области, любителя русского шансона.

Сейчас Дмитрия Сивака отстранили от выполнения служебных обязанностей и вывели в распоряжение.

"Отмечаем, что такое поведение недостойно военного, особенно в то время, когда тысячи добродетельных и патриотических сотрудников СБУ борются с врагом, воюют на фронте и приближают Победу Украины", - подчеркнули в СБУ.