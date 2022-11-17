Стала відома десятка фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2023: хто потрапив до списку

Журі Національного відбору на Євробачення 2023 року визначило 10 найкращих виконавців, які змагатимуться за право представляти Україну на міжнародному конкурсі наступного року.
Про це повідомляється в Instagram "Суспільне. Євробачення".
Стали відомі фіналісти Національного відбору на Євробачення 2023 року. Вони змагатимуться за право представляти Україну у фіналі, який відбудеться 17 грудня 2022 року. Переможець поїде у травні 2023 року до Ліверпуля, Великобританія.
1. 2TONE - "Квітка"
2. Angelina - "Stronger"
3. DEMCHUK - "Alive"
4. FIINKA - "Довбуш"
5. Jerry Heil - "WHEN GOD SHUT THE DOOR"
6. KRUTЬ - "Колискова"
7. Moisei - "I'm Not Alone"
8. OY Sound System - "Ой, тужу"
9. Tember Blanche - "Я вдома"
10. TVORCHI - "Heart Of Steel"
До речі, раніше ми писали про те, хто обиратиме музикантів для Євробачення 2023 року.
А також розповідали про те, що Нацвідбір на Євробачення 2023 року проводитимуть у бомбосховищі.