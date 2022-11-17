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Стала відома десятка фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2023: хто потрапив до списку

Стали відомі фіналісти Нацвідбору на Євробачення (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Журі Національного відбору на Євробачення 2023 року визначило 10 найкращих виконавців, які змагатимуться за право представляти Україну на міжнародному конкурсі наступного року.

Про це повідомляється в Instagram "Суспільне. Євробачення".

Стали відомі фіналісти Національного відбору на Євробачення 2023 року. Вони змагатимуться за право представляти Україну у фіналі, який відбудеться 17 грудня 2022 року. Переможець поїде у травні 2023 року до Ліверпуля, Великобританія.

Як виглядає десятка фіналістів Нацвідбору:

1. 2TONE - "Квітка"

2. Angelina - "Stronger"

3. DEMCHUK - "Alive"

4. FIINKA - "Довбуш"

5. Jerry Heil - "WHEN GOD SHUT THE DOOR"

6. KRUTЬ - "Колискова"

7. Moisei - "I'm Not Alone"

8. OY Sound System - "Ой, тужу"

9. Tember Blanche - "Я вдома"

10. TVORCHI - "Heart Of Steel"

До речі, раніше ми писали про те, хто обиратиме музикантів для Євробачення 2023 року.

А також розповідали про те, що Нацвідбір на Євробачення 2023 року проводитимуть у бомбосховищі.

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