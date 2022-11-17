Стала известна 10-ка финалистов Нацотбора на Евровидение 2023: кто попал в список

Жюри Национального отбора на Евровидение 2023 определило 10 лучших исполнителей, которые поборются за право представлять Украину на международном конкурсе в следующем году.

Об этом сообщается в Instagram "Суспільне. Євробачення".

Стали известны финалисты Национального отбора на Евровидение 2023. Они поборются за право представлять Украину в финале, который состоится 17 декабря 2022 года. Победитель поедет в мае 2023 года в Ливерпуль, Великобритания.

Кстати, ранее мы писали о том, кто будет выбирать музыкантов для Евровидение 2023.

А также рассказывали о том, что Нацотбор на Евровидение 2023 будут проводить в бомбоубежище.