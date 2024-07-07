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"Стала підозрюваною": блогерка Шаманська розповіла про несподівані проблеми в аеропорту

Аліна Шаманська (Фото: instagram.com/shamankaa)
Автор: Любов Блажко

Аліна Шаманська днями повернулася в Україну з США, але переліт додому для неї виявився не найкращим. Зірка соцмереж розповіла, що не обійшлося без "пригод", оскільки в неї виникли проблеми в польському аеропорту.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram блогерки.

У чому була проблема

Колишня дружина Ханумака поділилася, що летіла прямим рейсом з Лос-Анджелеса до Варшави, де на неї чекала несподівана перевірка та допит. Знаменитості довелося показувати усі свої речі, бо її запідозрили у перевезенні більше 10 тисяч доларів готівкою. Також вона везла кілька брендових сумок.

"Були пригоди. На мене чекав допит, довелося вивертати усі речі до одної. Я стала підозрюваною у перевезенні більше ніж 10 тисяч доларів готівкою. Я везла кілька брендових сумок, але усі вони мої, і якби уже давно…" - озвучила деталі Аліна.

Аліна Шаманська розповіла, чому її затримали в аеропорту (Фото: instagram.com/shamankaa) 

Наостанок Шаманська поділилася своїми висновками. 

"В наших аеропортах бажано виглядати як безхатько. Ніяких там Louis Vuitton, бо доведеться на ще дві години застрягнути й отримати не досить приємний досвід", - зауважила вона.

Блогерка поділилася своїми висновками (Фото: instagram.com/shamankaa) 

Що відомо про повернення Шаманської в Україну

Про приїзд додому після тривалого перебування за кордоном зірка соцмереж повідомила кількома днями раніше. Це сталося якраз у той період, коли її екс - музикант, актор та шоумен Руслан Ханумак - розповів, що, навпаки, виїхав з України до Америки. Він зауважував, що подався до чужої країни, аби бути поруч із сином. В інакшому випадку, якби дитина була тут, би не став цього робити.

Своєю чергою Шаманська ділилася, що сумувала за батьківщиною, тому рада можливості нарешті приїхати сюди.

 "Бути в Києві, бути вдома. Мої емоції й любов до своєї країни, людей, які б вони не були. Я неймовірно щаслива, що вдома. Неймовірно щаслива дихати цим українським повітрям, незважаючи ні на що. Ні на які відключення світла, ані на важку ситуацію", - зазначала вона.

Колишні закохані виховують сина Артура, який з'явився в їхньому шлюбі (Фото: instagram.com/shamankaa)

Тим часом Ханумак після хвилі хейту на свою адресу розсекретив, як йому вдалося перетнути кордон України у період повномасштабної війни.

Також ми писали про те, що "95 Квартал" відхрестився від шоумена після його виїзду до США.

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