"Стала подозреваемой": блогерша Шаманская рассказала о неожиданных проблемах в аэропорту

Алина Шаманская на днях вернулась в Украину из США, но перелет домой для нее оказался не самым лучшим. Звезда соцсетей рассказала, что не обошлось без "приключений", поскольку у нее возникли проблемы в польском аэропорту.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши.
Бывшая жена Ханумака поделилась, что летела прямым рейсом из Лос-Анджелеса в Варшаву, где ее ждала неожиданная проверка и допрос. Знаменитости пришлось показывать все свои вещи, потому что ее заподозрили в перевозе более 10 тысяч долларов наличными. Также она везла з собой несколько брендовых сумок.
"Были приключения. Меня ждал допрос, пришлось выворачивать все вещи до одной. Я стала подозреваемой в перевозке более 10 тысяч долларов наличными. Я везла несколько брендовых сумок, но все они мои, и как бы уже давно…" - озвучила детали Алина.
Алина Шаманская рассказала, почему ее задержали в аэропорту (Фото: instagram.com/shamankaa)
Напоследок Шаманская поделилась своими выводами.
"В наших аэропортах желательно выглядеть как бомж. Никаких там Louis Vuitton, потому что придется на еще два часа застрять и получить достаточно неприятный опыт", - отметила она.
Блоггерша поделилась своими выводами (Фото: instagram.com/shamankaa)
О приезде домой после длительного пребывания за границей звезда соцсетей сообщила несколькими днями ранее. Это произошло как раз в тот период, когда ее экс - музыкант, актер и шоумен Руслан Ханумак - рассказал, что, наоборот, выехал из Украины в Америку. Он говорил, что отправился в чужую страну, чтобы быть рядом с сыном. В противном случае, если бы ребенок был здесь, не стал бы этого делать.
В свою очередь Шаманская делилась, что скучала по родине, поэтому рада возможности наконец-то приехать сюда.
"Быть в Киеве, быть дома. Мои эмоции и любовь к своей стране, людям, какие бы они ни были. Я невероятно счастлива, что дома. Невероятно счастлива дышать этим украинским воздухом, несмотря ни на что. Ни на какие отключения света, на на трудную ситуацию", - отмечала она.
Тем временем Ханумак после волны хейта в свой адрес рассекретил, как ему удалось пересечь границу Украины в период полномасштабной войны.
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