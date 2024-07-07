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"Стала подозреваемой": блогерша Шаманская рассказала о неожиданных проблемах в аэропорту

Алина Шаманская (Фото: instagram.com/shamankaa)
Автор: Любовь Блажко

Алина Шаманская на днях вернулась в Украину из США, но перелет домой для нее оказался не самым лучшим. Звезда соцсетей рассказала, что не обошлось без "приключений", поскольку у нее возникли проблемы в польском аэропорту.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши.

В чем была проблема

Бывшая жена Ханумака поделилась, что летела прямым рейсом из Лос-Анджелеса в Варшаву, где ее ждала неожиданная проверка и допрос. Знаменитости пришлось показывать все свои вещи, потому что ее заподозрили в перевозе более 10 тысяч долларов наличными. Также она везла з собой несколько брендовых сумок.

"Были приключения. Меня ждал допрос, пришлось выворачивать все вещи до одной. Я стала подозреваемой в перевозке более 10 тысяч долларов наличными. Я везла несколько брендовых сумок, но все они мои, и как бы уже давно…" - озвучила детали Алина. 

Алина Шаманская рассказала, почему ее задержали в аэропорту (Фото: instagram.com/shamankaa)

Напоследок Шаманская поделилась своими выводами. 

"В наших аэропортах желательно выглядеть как бомж. Никаких там Louis Vuitton, потому что придется на еще два часа застрять и получить достаточно неприятный опыт", - отметила она.

Блоггерша поделилась своими выводами (Фото: instagram.com/shamankaa)

Что известно о возвращении Шаманской в Украину

О приезде домой после длительного пребывания за границей звезда соцсетей сообщила несколькими днями ранее. Это произошло как раз в тот период, когда ее экс - музыкант, актер и шоумен Руслан Ханумак - рассказал, что, наоборот, выехал из Украины в Америку. Он говорил, что отправился в чужую страну, чтобы быть рядом с сыном. В противном случае, если бы ребенок был здесь, не стал бы этого делать.

В свою очередь Шаманская делилась, что скучала по родине, поэтому рада возможности наконец-то приехать сюда.

"Быть в Киеве, быть дома. Мои эмоции и любовь к своей стране, людям, какие бы они ни были. Я невероятно счастлива, что дома. Невероятно счастлива дышать этим украинским воздухом, несмотря ни на что. Ни на какие отключения света, на на трудную ситуацию", - отмечала она.

Бывшие влюбленные воспитывают сына Артура, появившегося в их браке (Фото: instagram.com/shamankaa)

Тем временем Ханумак после волны хейта в свой адрес рассекретил, как ему удалось пересечь границу Украины в период полномасштабной войны.

Также мы писали о том, что "95 Квартал" открестился от шоумена после его выезда в США.

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