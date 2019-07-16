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Зеленский поручил начать подготовку к заявке на проведение Олимпиады

Новости » Политика    16.07.2019 - 13:41
Зеленский поручил начать подготовку к заявке на проведение Олимпиады
Иллюстративное фото (noc-ukr org.jpg)

Зеленский заявил о необходимости развития спортивной инфраструктуры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать подготовку Украины к заявке на проведение Олимпийских игр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

По предварительной информации, Зеленский поставил задачу разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр.

"Нам нужен определенный план, что мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными", - подчеркнул президент.

По словам президента, сейчас нужно развивать спортивную инфраструктуру, которую потом можно будет использовать для проведения Олимпийских игр.

Также, он отметил, что надо "дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом эти деньги будут использованы для Олимпиады".

В свою очередь, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка отметил, что ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина может подавать заявку, - это зимняя Олимпиада в 2030 году или летняя - в 2032 году. При этом, он добавил, что что сейчас наиболее реалистично провести в Украине одни из следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр.

Напомним, украинские спортсмены на Европейских играх 2019, которые завершились в Минске (Беларусь), завоевали 51 медаль - 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых.

 

 

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