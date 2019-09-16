Стала известна заоблачная стоимость лечения Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк в тяжелом состоянии находится в дорогой московской клинике. Особенностью этой больницы является то, что все службы работают круглосуточно, а пациентов принимают в любом состоянии. Об этом пишут российские СМИ.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Отмечается, что стоимость лечения в этом учреждении обходится семье знаменитой актрисы в очень круглую сумму. Так, по данным KP.RU, перед тем, как пациента госпитализируют, на его счет вносится сумма от 5 тыс. евро, а для онкобольных - от 8 тыс. евро. Это, говорит источник издания из медицинских кругов, депозит на анализы, исследования и операции.

При этом, врач отмечает, что сумма - не окончательная. Ведь как только деньги заканчиваются, пациент обязан платить снова. Кроме того, пребывание в палате реанимации этой клиники стоит от 1 тыс. евро в сутки. Таким образом, если Заворотнюк попала сюда на прошлой неделе, то ее родные потратили уже как минимум 20 тыс. евро.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Правда, говорит специалист, в этой клинике предоставляют действительно качественную помощь.

"Лечат по европейским и американским методикам, делают все виды операций на головном мозге для онкологических больных. А главное, паллиативная помощь действительно на высшем уровне. В тяжелых случаях всегда собирают консилиум врачей самых разных специальностей, чтобы разработать план лечения. Думаю, именно поэтому семья Заворотнюк выбрала эту клинику, местные специалисты знают свое дело, могут избавить от боли и продлить жизнь. Кстати, лечение тяжелых пациентов не останавливается и в состоянии медикаментозной комы", - отметил собеседник издания.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Напомним, буквально сегодня стало известно о том, что состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось.