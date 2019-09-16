Стала відома захмарна вартість лікування Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк у важкому стані перебуває в дорогій московській клініці. Особливістю цієї лікарні є те, що всі служби працюють цілодобово, а пацієнтів приймають в будь-якому стані. Про це пишуть російські ЗМІ.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Відзначається, що вартість лікування в цьому закладі обходиться родині знаменитої актриси в дуже круглу суму. Так, за даними KP.RU, перед тим, як пацієнта госпіталізують, на його рахунок вноситься сума від 5 тис. євро, а для онкохворих - від 8 тис. євро. Це, каже джерело видання з медичних кіл, депозит на аналізи, дослідження та операції.

При цьому, лікар зазначає, що сума - не остаточна. Адже як тільки гроші закінчуються, пацієнт зобов'язаний платити знову. Крім того, перебування в палаті реанімації цієї клініки коштує від 1 тис. євро на добу. Таким чином, якщо Заворотнюк потрапила сюди минулого тижня, то її рідні витратили вже як мінімум 20 тис. євро.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Правда, каже фахівець, в цій клініці надають дійсно якісну допомогу.

"Лікують за європейськими і американськими методиками, роблять всі види операцій на головному мозку для онкологічних хворих. А головне, паліативна допомога дійсно на вищому рівні. У важких випадках завжди збирають консиліум лікарів різних спеціальностей, щоб розробити план лікування. Думаю, саме тому сім'я Заворотнюк вибрала цю клініку, місцеві фахівці знають свою справу, можуть позбавити від болю і продовжити життя. До речі, лікування важких пацієнтів не зупиняється і в стані медикаментозної коми", - зазначив співрозмовник видання.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Нагадаємо, буквально сьогодні стало відомо про те, що стан Анастасії Заворотнюк погіршився.