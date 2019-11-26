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В правительстве назвали сумму выплаты при рождении ребенка в 2020 году

Новости » Общество     26.11.2019 - 21:14
В правительстве назвали сумму выплаты при рождении ребенка в 2020 году
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Размер пособия не изменится

В Министерстве социальной политики заявили, что в 2020 году размер помощи при рождении ребенка не изменится. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу министерства.

Отмечается, что размер пособия составит, как и ранее, 41 280 гривен.

"Одним из часто упоминаемых вопросов является следующее: изменится ли сумма выплат в 2020 году при рождении ребенка. Отвечаем: сумма не изменится. Размер пособия при рождении ребенка составляет 41 280 гривен", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Кабинете министров Украины принято решение о сохранении нынешнего механизма предоставление материальной помощи при рождении детей.

Одним из предложений было введение адресной программы при рождении, которая выплачивается только тем семьям, чей среднемесячный доход на человека не превышает 15% от размера выплат (фактически это около 6 тыс. гривен - поскольку помощь при рождении ребенка составляет около 41 тыс. гривен). Однако механизм выплат решили не менять.

Напомним, 4 ноября Детский фонд ООН ЮНИСЕФ после анализа законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", опубликованного на сайте Министерства социальной политики, предупредил, что в Украине сотни тысяч семей могут потерять выплаты от государства при рождении ребенка.

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