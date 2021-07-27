Стала известна одна из главных особенностей iPhone 14

Согласно отчету, использование титанового сплава станет одним из самых значительных изменений в дизайне корпуса в серии iPhone 2022 года. При этом титановый корпус эксклюзивно будет производить компания Foxconn.

Если это произойдет, то iPhone 14 станет первым телефоном Apple, в котором будет использоваться данный сплав. В настоящее время компания использует этот материал для некоторых моделей Apple Watch Series 6, а также при производстве физических платежных карт Apple Card.

Последние модели iPhone сделаны из алюминия, а Pro-версии - из нержавеющей стали. Если сравнивать титан с нержавеющей сталью, то он более устойчив к царапинам. Кроме того, его жесткость не позволяет ему сгибаться.

Титан прочен, как сталь, но на 45% легче, в два раза прочнее алюминия, но при этом всего на 60% тяжелее. Титан также более устойчив к коррозии по сравнению со многими другими сплавами.

Однако у материала есть и недостатки. На нем можно легко увидеть следы от отпечатков пальцев. Твердость титана также затрудняет его процесс обработки.

Однако Apple работает над тем, как решить обе эти проблемы. Компания может начать использовать тонкие оксидные покрытия для металлических поверхностей, которые могут значительно уменьшить появление отпечатков пальцев на устройствах.

Apple также разработала абразивоструйную очистку, которая может придать титановым корпусам глянцевую поверхность. Это должно придать телефонам более привлекательный внешний вид.