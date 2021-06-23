Украинцам продают старые iPhone по цене новых: как проверить гаджет перед покупкой

В Украине желающие подешевле купить iPhone последних моделей рискуют попасть на мошенников, которые продадут вам старенький "яблочный" смартфон, встроенный в корпус "двенадцатки", а то и вообще нерабочий гаджет.

На что стоит обратить внимание при покупке iPhone, и как проверить его состояние и правомочность гарантии Apple, читайте в материале ниже.

В магазинах техники крупных сетей телефоны iPhone 12 разных конфигураций предлагают по ценам в среднем от 30 тысяч, хотя можно встретить предложения и на 2-3 тысячи дешевле.

На различных сайтах бесплатных объявлений, например на OLX, можно увидеть последние Айфоны и за 20 тысяч, и за 40. Хотя при этом стоимость предыдущих поколений ниже в разы.

Цены на iPhone разных моделей в объявлениях (фото: olx.ua)

Ничего странного в такой значительной разнице в ценах между моделями последних и более ранних выпусков в объявлениях нет, и представленные прайсы на 5-, 3-летние Айфоны считают адекватными. В то же время специалисты не рекомендуют покупать 12-е iPhone с рук, так как можно на практике значительно переплатить, став обладателем "матрешки", или купить себе нерабочий смартфон.

Как научились подделывать iPhone

Так, злоумышленники иногда практикуют такую схему: продают "последние" модели доверчивым юзерам, которые даже не заметят подвоха, купив начинку от старенького iPhone, встроенный в корпус нового, который можно заказать, в частности, на AliExpress.

Как отмечается в материале GSMinfo, иногда покупатели даже специально заказывают себе такие "самопалы" - мол, чтобы покрасоваться перед друзьями "последним Айфоном". К тому же XR работает "бодро", а внешне все выглядит идеально.

Впрочем, нередко продавцы оказываются недобросовестными, и не признаются, что предлагают собранный из разных гаджетов телефон, а ставят цену, как за полноценный iPhone 12. В таких случах переплата весьма значительная.

Как проверить iPhone перед покупкой

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, и не заплатить за старый Айфон, как за новый, перед покупкой с рук нужно удостовериться в оригинальности смартфона. Для этого необходимо:

зайти в "настройки", выбрать "основные", перейти на "об устройстве"

записать указанный "серийный номер"

на сайте checkcoverage.apple.com в разделе "проверить право на сервисное обслуживание" записываете этот серийный номер и нажимаете "далее"

отобразится информация о модели телефона, гарантии и дате первой активации устройства.

Как проверить сервисное обслуживание и гарантию смартфона iPhone (фото: скрин checkcoverage.apple.com/ru/ru/)

Добавим, что если продавец не желает предоставлять вам для проверки серийный номер, то такой смартфон лучше не покупать, так как гаджет может быть краденым.