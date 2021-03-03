Стал токсичнее и агрессивнее: врач сделал заявление о вспышке COVID-19 на Закарпатье

Коронавирус, вспышку которого фиксируют в западных областях Украины, более токсичен и вирулентен по сравнению с прошлогодним. Такое заявление сделал Василий Скрип, гендиректор Закарпатского Центра легочных болезней.
Об этом сообщает Укринформ.
Медик говорит, что сейчас область выходит на пик заболеваемости, и вирус, который циркулирует здесь, более опасен, чем прошлогодний.
"Очевидно, он более вирулентный и токсичен. Более контагиозный, то есть люди заражаются им быстрее и больше, чем в прошлом году, и проявления сильнее. Поэтому картина нарастает более быстро. На основе этого можем говорить, что вирус изменил свои свойства - к сожалению, он стал агрессивным", - отметил врач.
По словам Василия Скрипа, болезнь начала переходить на критический уровень раньше - уже с 5-6 дня.
Изменения, в частности, наблюдаются в проявлениях болезни, критические дни начинаются раньше - уже на 5-6 день. Стало больше пациентов с удушьем.
"Ранее критические дни начинались с 7-8 по 10-ый. Сейчас - на 5-6 день - и на первый план выходит удушье у больного. Раньше больше было больных с температурой, тех, кто потерял запах и вкус. Сейчас - преимущественно с удушьем, то есть кислородной зависимостью, и гипертермическим синдромом, то есть высокой температурой", - заявил врач.
Кроме того, стало больше молодых людей, нуждающихся в госпитализации.
"Сейчас много тяжелых форм среди молодых людей фиксируем. Причем у пациентов, не имеющих никакой сопутствующей патологии. А они - тяжелые", - подчеркнул врач.
Отметим, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях. Всего новых заболевших 7235.
Напомним, что новая волна коронавируса началась на Западе Украины. Там уже не хватает мест в больницах. Одним из кризисных городов стала курортная Коломыя, которая "пылает" от эпидемии.
Вспышку болезни связывают с пиком курортного сезона на Буковеле. Несмотря на это курортный поселок продолжает работать, хотя и с новыми ограничениями, которые вводятся с 26 февраля по 12 марта.