Стал токсичнее и агрессивнее: врач сделал заявление о вспышке COVID-19 на Закарпатье

Медик говорит, что сейчас область выходит на пик заболеваемости, и вирус, который циркулирует здесь, более опасен, чем прошлогодний.

"Очевидно, он более вирулентный и токсичен. Более контагиозный, то есть люди заражаются им быстрее и больше, чем в прошлом году, и проявления сильнее. Поэтому картина нарастает более быстро. На основе этого можем говорить, что вирус изменил свои свойства - к сожалению, он стал агрессивным", - отметил врач.

По словам Василия Скрипа, болезнь начала переходить на критический уровень раньше - уже с 5-6 дня.

Изменения, в частности, наблюдаются в проявлениях болезни, критические дни начинаются раньше - уже на 5-6 день. Стало больше пациентов с удушьем.

"Ранее критические дни начинались с 7-8 по 10-ый. Сейчас - на 5-6 день - и на первый план выходит удушье у больного. Раньше больше было больных с температурой, тех, кто потерял запах и вкус. Сейчас - преимущественно с удушьем, то есть кислородной зависимостью, и гипертермическим синдромом, то есть высокой температурой", - заявил врач.

Кроме того, стало больше молодых людей, нуждающихся в госпитализации.

"Сейчас много тяжелых форм среди молодых людей фиксируем. Причем у пациентов, не имеющих никакой сопутствующей патологии. А они - тяжелые", - подчеркнул врач.

Отметим, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях. Всего новых заболевших 7235.