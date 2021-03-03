RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Став токсичнішим і агресивнішим: лікар зробив заяву про спалах COVID-19 на Закарпатті

Автор: Світлана Мащенко

Коронавірус, спалах якого фіксують в західних областях України, більш токсичний і вірулентний порівняно з минулорічним. Таку заяву зробив Василь Скрип, генеральний директор Закарпатського Центру легеневих хвороб.

Про це повідомляє Укрінформ.

Медик каже, що зараз область виходить на пік захворюваності, і вірус, який циркулює тут, більш небезпечний, ніж торішній.

"Очевидно, він більше вірулентний і токсичний. Більш контагіозний, тобто люди заражаються ним швидше і більше, ніж в минулому році, і прояви сильніше. Тому картина більш швидко наростає. На основі цього можемо говорити, що вірус змінив свої властивості - на жаль, він став агресивним", - зазначив лікар.

За словами Василя Скрипа, хвороба почала переходити на критичний рівень раніше - вже з 5-6 дня.

Зміни, зокрема, спостерігаються в проявах хвороби, критичні дні починаються раніше - вже на 5-6 день. Побільшало пацієнтів з задухою.

"Раніше критичні дні починалися з 7-8 по 10-ий. Зараз - на 5-6 день - і на перший план виходить задуха у хворого. Раніше більше було хворих з температурою, тих, хто втратив запах і смак. Зараз - переважно з задухою, тобто кисневою залежністю, і гіпертермічним синдромом, тобто високою температурою", - заявив лікар.

Крім того, стало більше молодих людей, що потребують госпіталізації.

"Зараз багато важких форм серед молодих людей фіксуємо. Причому у пацієнтів, які не мають ніякої супутньої патології. А вони - важкі", - підкреслив лікар.

Зазначимо, що за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях. Всього нових хворих 7235.

Нагадаємо, що нова хвиля коронавірусу почалася на Заході України. Там вже не вистачає місць у лікарнях. Одним з кризових міст стала курортна Коломия, яка "палає" від епідемії.

Спалах хвороби пов'язують з піком курортного сезону на Буковелі. Незважаючи на це курортне селище продовжує працювати, хоча і з новими обмеженнями, які вводяться з 26 лютого по 12 березня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус
Читайте також
В Італії виявили "нігерійський" штам коронавірусу
В Австрії після щеплення Pfizer і BioNTech померли понад 40 осіб
Прогноз погоди