В Буковеле ввели ограничения из-за "красной зоны": как будет работать курорт
Курорт Буковель в Ивано-Франковской области продолжит работать, несмотря на введение "красной" зоны в регионе. Но правила обслуживания туристов все же изменятся с 26 февраля, и будут действовать до 12 марта.
Что будет разрешено и запрещено во время ужесточения карантина, рассказали в пресс-службе курорта.
После того, как на Прикарпатье был ужесточен карантин из-за вспышки коронавируса в регионе, в Буковели приняли решение ввести новые правила работы.
Так в период с 26 февраля по 12 марта продолжат работу:
- трассы и подъемники,
- гостиницы (в том числе с включенными завтраками).
Ограничения вводятся на работу:
- кафе,
- баров,
- ресторанов.
Заведения будут обслуживать посетителей только на вынос или адресной доставкой.
Полностью отменяются с 26 февраля:
- массовые мероприятия,
- концерты,
- развлекательные программы.
В пресс-службе напомнили, что с начала пандемии коронавируса в Буковели придерживаются всех ограничений и правил. А в случае необходимости отдыхающие всегда могут сделать ПЦР-тест.
"Просим вас придерживаться социальной дистанции, избегать очередей и скоплений и часто мыть руки", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, как будет работать общественный транспорт в "красной" зоне карантина.
Отметим, что вспышку коронавируса на Прикарпатье связывают именно с разгаром курортного сезона в Буковели.