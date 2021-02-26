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В Буковеле ввели ограничения из-за "красной зоны": как будет работать курорт

Новина українською → Буковель, Пятница 26 февраля 2021 11:15
В Буковеле ввели ограничения из-за "красной зоны": как будет работать курорт Буковель вводит новые правила из-за усиления карантина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Курорт Буковель в Ивано-Франковской области продолжит работать, несмотря на введение "красной" зоны в регионе. Но правила обслуживания туристов все же изменятся с 26 февраля, и будут действовать до 12 марта.

Что будет разрешено и запрещено во время ужесточения карантина, рассказали в пресс-службе курорта.

После того, как на Прикарпатье был ужесточен карантин из-за вспышки коронавируса в регионе, в Буковели приняли решение ввести новые правила работы.

Так в период с 26 февраля по 12 марта продолжат работу:

  • трассы и подъемники,
  • гостиницы (в том числе с включенными завтраками).

Ограничения вводятся на работу:

  • кафе,
  • баров,
  • ресторанов.

Заведения будут обслуживать посетителей только на вынос или адресной доставкой.

Полностью отменяются с 26 февраля:

  • массовые мероприятия,
  • концерты,
  • развлекательные программы.

В пресс-службе напомнили, что с начала пандемии коронавируса в Буковели придерживаются всех ограничений и правил. А в случае необходимости отдыхающие всегда могут сделать ПЦР-тест.

"Просим вас придерживаться социальной дистанции, избегать очередей и скоплений и часто мыть руки", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, как будет работать общественный транспорт в "красной" зоне карантина.

Отметим, что вспышку коронавируса на Прикарпатье связывают именно с разгаром курортного сезона в Буковели.

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