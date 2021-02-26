Люди задыхаются, мест больше нет: курортная Коломыя "пылает" из-за коронавируса

В курортной Коломые на Прикарпатье критическая ситуация с коронавирусом. И хотя в городе все спокойно, больницы переполнены, доставляются резервные кровати, а пациенты просят у врачей помощи, чтобы дышать.

Так, вся Ивано-Франковская область с 24 февраля попала в "красную" зону из-за вспышки коронавирусной инфекции.

В Коломые две больницы работают на прием больных с COVID-19, и они заполнены уже на 100%. Больные поступают, но койко-места закончились.

"Наше лечебное учреждение заполнено полностью в плане госпитализации коронавирусных больных. Мы имеем 175 коек, но 181 пациента. Доставили шесть резервных коек для некислородных пациентов. Прикарпатье пылает. Такая ситуация не только в нашем регионе. Развернутые дополнительные опорные больницы, скорая из нашего района развозит и в другие районы", - рассказывает директор коломийской центральной больницы Виктор Бойко.

В реанимации находятся люди разного возраста, в том числе и молодые. Одной из пациенток 23 года, кроме того, есть мужчина, который в больнице уже более двух месяцев.

Напомним, что на Прикарпатье установлен мобильный госпиталь ГСЧС для оказания медицинской помощи больным COVID-19. Его развернули на территории Богородчанской центральной больницы в Ивано-Франковской области.