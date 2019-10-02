Названы первые признаки рака, на которые мало кто обращает внимание

Как вовремя обнаружить рак (коллаж РБК-Украина)

Врачи рассказали, как вовремя обнаружить рак

Как распознать рак на ранней стадии? Врачи рассказали украинцам о самых первых симптомах онкологии, на которые, к сожалению, мало кто обращает внимание.

По словам специалистов, существует несколько признаков, ощутив которые, лучше сразу же обращаться в больницу. Среди них, например, беспричинная потеря веса, затяжное повышение температуры и даже усталость.

Кроме того, говорят врачи, рак можно распознать по образованиям на слизистой во рту и пятна на губах. Особенно на эти признаки следует обратить внимание курильщикам и любителям алкогольных напитков.

Как вовремя обнаружить рак (иллюстративное фото)

Признаки, по которым можно выявить рак на ранней стадии

Кашель и мокрота с примесью крови. И хотя эти симптомы в основном могут свидетельствовать о бронхите или синусите, но также могут быть связаны и с новообразованием легкого, головы или шеи.

Изменения в работе кишечника (диарея или постоянные запоры) могут говорить о злокачественных опухолях толстой и прямой кишки.

Частые походы в туалет, болезненные ощущения, примеси крови могут быть следствием рака мочевого пузыря, предстательной железы или других опухолях в области малого таза.

Охриплость, изменения лимфатических узлов, сильная изжога, затруднения при глотании - если что-то из вышеперечисленного не дает покоя дольше трех-четырех недель, нужно обязательно обратится к врачам.

Как вовремя обнаружить рак (иллюстративное фото / pixabay.com)

Потеря веса и интенсивная потливость по ночам также могут быть следствием онкологии.

Также симптомами ранней стадии рака могут быть изменение цвета или размера родинки; незаживающие язвы; изменения чувствительности к еде, свету, цвету; изменения характера; кратковременные сложности с речью.

Как вовремя обнаружить рак (иллюстративное фото / pixabay.com)