ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Названы первые признаки рака, на которые мало кто обращает внимание

STYLERЖизнь    02.10.2019 - 13:10
Названы первые признаки рака, на которые мало кто обращает внимание
Как вовремя обнаружить рак (коллаж РБК-Украина)

Врачи рассказали, как вовремя обнаружить рак

Как распознать рак на ранней стадии? Врачи рассказали украинцам о самых первых симптомах онкологии, на которые, к сожалению, мало кто обращает внимание.

По словам специалистов, существует несколько признаков, ощутив которые, лучше сразу же обращаться в больницу. Среди них, например, беспричинная потеря веса, затяжное повышение температуры и даже усталость.

Кроме того, говорят врачи, рак можно распознать по образованиям на слизистой во рту и пятна на губах. Особенно на эти признаки следует обратить внимание курильщикам и любителям алкогольных напитков.

Названы первые признаки рака, на которые мало кто обращает внимание

Как вовремя обнаружить рак (иллюстративное фото)

Признаки, по которым можно выявить рак на ранней стадии

Кашель и мокрота с примесью крови. И хотя эти симптомы в основном могут свидетельствовать о бронхите или синусите, но также могут быть связаны и с новообразованием легкого, головы или шеи.

Изменения в работе кишечника (диарея или постоянные запоры) могут говорить о злокачественных опухолях толстой и прямой кишки.

Частые походы в туалет, болезненные ощущения, примеси крови могут быть следствием рака мочевого пузыря, предстательной железы или других опухолях в области малого таза.

Охриплость, изменения лимфатических узлов, сильная изжога, затруднения при глотании - если что-то из вышеперечисленного не дает покоя дольше трех-четырех недель, нужно обязательно обратится к врачам.

Названы первые признаки рака, на которые мало кто обращает внимание

Как вовремя обнаружить рак (иллюстративное фото / pixabay.com)

Потеря веса и интенсивная потливость по ночам также могут быть следствием онкологии.

Также симптомами ранней стадии рака могут быть изменение цвета или размера родинки; незаживающие язвы; изменения чувствительности к еде, свету, цвету; изменения характера; кратковременные сложности с речью.

Названы первые признаки рака, на которые мало кто обращает внимание

Как вовремя обнаружить рак (иллюстративное фото / pixabay.com)

Заворотнюк разочаровала россиян: что случилось Врачи сняли Заворотнюк на видео: разгорается скандал
Новости Украины рак
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь