Стаховський сказав, чому росіяни не бунтують проти війни

Ворог не цінує людський ресурс

Сергій розповідає: раніше думав, що коли кількість загиблих в Україні окупантів перевищить якесь значне число, тоді їхні громадяни схаменуться та почнуть ставити запитання.

Боєць пригадує, як вони виїхали на підтримку 24-ї бригади неподалік Горлівки. Потрібно було зачистити та відбити позиції.

"Ми постійно цю позицію моніторили й коли ворог намагався зайти, ми його вибивали. За тиждень сумарно кількість втрат ворога на одній ділянці складала понад 100 людей. Вони по власних трупах все одно відправляли наступних, щоб окопатися, хоча з тієї позиції нічого не залишилося", - згадує Стаховський.

Сергій Стаховський на обміні українських військовополонених (фото: instagram.com/stako_s)

На його думку, наразі кількість вбитих російських військових не дійшла тої межі, коли вони всередині задумаються.

"У них розуміння прокинеться лише кількістю втрат. Коли збереться місто, і там не буде родини, яка не втратила б когось. І туди прийдуть знову й будуть забирати інших: батьків, дітей. А тоді почнуться запитання: "Так ви вже забрали, а чому не вистачило тих людей?" - каже військовий.

Він висловлює впевненість, що, ймовірно, вже є такі віддалені села. Але проблема полягає в тому, що ці населені пункти не мають доступу до інтернету, тому про їхні втрати ніхто не дізнається.

"Нам треба, щоб ці втрати дійшли хоча б до середньостатистичних міст. Там вже є певна, як вони вважають, демократія. Звісно, там є виплати родинам загиблих. І це також навантаження на економіку Росії. Там уже навіть є певні позови, коли кажуть, що чийсь чоловік зник безвісти, а з ним ціла рота", - зазначає Стаховський.

На завершення він зазначає, що потрібно далі рухати цю скелю, втрачаючи мінімально людей з українського боку.