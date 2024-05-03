Стаховський сказав, чи існують "хороші росіяни"

Більшість росіян підтримує так звану "СВО" путінського режиму в Україні, але, очевидно, є й ті, хто виступає проти. Таких росіян уже заведено називати "хорошими".

Екс-спортсмен і військовослужбовець Сергій Стаховський в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) дав відповідь на запитання, чи існують "хороші росіяни".

"Немає їх. "Хороші рускі" зі зброєю зараз в Україні воюють проти всієї тої збірної солянки (окупаційна армія РФ - ред.)", - каже Сергій.

За його словами, ті росіяни, які виїхали за кордон і там висловлюються про війну та режим, насправді нічого таким чином не вирішують. Натомість вони легалізують себе за кордоном.

Він також пояснив, чому не варто шукати "хороших" людей на стороні ворога.

"Навіть якщо ці "хороші" є, то їхня кількість настільки маленька, що якщо ми почнемо розказувати, що вони існують, дуже велика кількість росіян, які не такі хороші, будуть підлазити під цю квоту. Таким чином ми їх просто легалізуємо", - переконаний Стаховський.

Сергій Стаховський брав участь в обміні наших військовополонених на "вагнерівців" (фото: instagram.com/stako_s)

"Можливо, це жорстко, але в нас сотні тисяч загиблих, поранених, покалічених, мільйони біженців, зруйновані сім'ї, і ми повинні десь показувати якусь толерантність? Я проти", - додає він.