Стаховский сказал, почему россияне не бунтуют против войны

Враг не ценит человеческий ресурс

Сергей рассказывает: раньше думал, что когда количество погибших в Украине оккупантов превысит какое-то значительное число, тогда их граждане опомнятся и начнут задавать вопросы.

Боец вспоминает, как они выехали в поддержку 24-й бригады недалеко от Горловки. Нужно было зачистить и отбить позиции.

"Мы постоянно эту позицию мониторили и когда враг пытался зайти, мы его выбивали. Через неделю суммарно количество потерь врага на одном участке составляло более 100 человек. Они по собственным трупам все равно отправляли следующих, чтобы окопаться, хотя с той позиции ничего не осталось", - вспоминает Стаховский.

Сергей Стаховский на обмене украинских военнопленных (фото: instagram.com/stako_s)

По его мнению, сейчас количество убитых российских военных не дошло до того предела, когда они внутри задумаются.

"У них понимание проснется только количеством потерь. Когда соберется город, и там не будет семьи, которая не потеряла бы кого-то. И туда придут снова и будут забирать других: родителей, детей. А тогда начнутся вопросы: "Так вы уже забрали, а почему не хватило тех людей?" - говорит военный.

Он выражает уверенность, что, вероятно, уже есть такие отдаленные села. Но проблема заключается в том, что у этих населенных пунктов нет доступа к интернету, поэтому об их потерях никто не знает.

"Нам надо, чтобы эти потери дошли хотя бы до среднестатистических городов. Там уже есть определенная, как они считают, демократия. Конечно, там есть выплаты семьям погибших. И это тоже нагрузка на экономику России. Там уже даже есть определенные иски, когда говорят, что чей-то муж пропал без вести, а с ним целая рота", - отмечает Стаховский.

В заключение он отмечает, что нужно дальше двигать эту скалу, теряя минимально людей с украинской стороны.