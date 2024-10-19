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Стає тонкою та "обвислою": косметолог розповіла, яка доглядати за шкірою після 50 років

Що стається з шкірою після 50 років (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У 50 років гормональна система в організмі різко змінюється. Це відображається на стані шкіри, тому варто знати як можна уповільнити старіння.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про три способи, які допоможуть уникнути зморшок.

Що стається зі шкірою після 50 років

За словами косметолога Дарії Тіщенко, шкіра різного віку потребує різного підходу.

Після 50 років шкіра стає тоншою, сухішою та втрачає об’єм через зниження рівня естрогену. З’являється ще більше зморшок, обличчя стає "обвислим", а контури все менш чіткими.

Шкіра чоловіків зазвичай товща, ніж у жінок. Тому з віком вона не виглядає такою обвислою. 

Щоб посилити зволоження шкіри, подумайте про використання зволожувача повітря, а також засобів з гіалуроновою кислотою, щоб зменшити сухість і свербіж.

Правильний догляд за шкірою може вирішити конкретні проблеми, пов’язані зі старінням, і допомогти зберегти здорову та сяючу шкіру.

Як підтримувати молодість шкіри

Косметолог радить використовувати ретинол для стимуляції клітинного оновлення і боротьби з глибокими зморшками.

Також варто додати до догляду зволожуючі засоби з керамідами та гліцерином, щоб відновити захисний бар’єр шкіри.

Регулярно робіть процедури для омолодження шкіри. Для боротьби з різними проблемами та впливу на різні частини обличчя, експерт рекомендує:

  • ботулінотерапію для корекції мімічних зморшок
  • контурну пластику губ, підборіддя та скронь для покращення контурів обличчя та підкреслення природної форми
  • біоревіталізацію для покращення тонусу шкіри та зволоження
  • полінуклеотиди для підвищення еластичності, розгладження зморшок та вирівнювання тону обличчя

"Не забувайте про шию, зону декольте та руки, адже шкіра там також потребує догляду", - додала фахівець.

Раніше ми повідомляли, чому насправді з'являються "мішки" під очима та чи допомагають огіркові маски.

Читайте також, чому шкіра на шиї старіє швидше, ніж на обличчі.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка косметолога Дарії Тіщенко, сайт Self та Vogue India.

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