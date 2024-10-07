Чому насправді з'являються "мішки" під очима та чи допомагають огіркові маски

Багато людей помилково думають, що "мішки" під очима в основному викликані стресом і недостатнім сном. Однак, причини такого стану дуже неочікувані і варто знати, як цього уникнути.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror .

Чому виникають "мішки" під очима

Доктор Джозеф Аллен є оптометристом і провідним фахівцем зі здоров’я очей. Він вважає, що існують неправильні уявлення про причини появи "мішків" під очима, які часто вважаються наслідком стресу та недосипання.

На появу може впливати пігментація шкіри, причому посилення потенційно може призвести до більш темних кіл.

Експерт каже, що сонячне світло може спричинити потемніння шкіри навколо повік, яка є дуже чутливою. Важливо захищати очі від сонця за допомогою сонцезахисних окулярів або капелюха.

Н абряк навколо повік може виникнути з кількох причин, наприклад, через алергію або вживання великої кількості солі. Використання холодних компресів може покращити стан шкіри.

Вважається, що стрес і недостатній сон часто призводять до темних кіл або набряків навколо очей. Однак дослідження показують, що ці елементи можуть не впливати безпосередньо на пігментацію повік.

Натомість інші фізіологічні зміни, такі як вивільнення кортизолу та запалення, можуть бути сприяючими факторами.

Чи допомагають огірки від "мішків" під очима

Огірки можуть покращити зовнішній вигляд шкіри навколо очей, але ненадовго. Застосування холодних компресів, таких як огірки, можуть тимчасово зменшити появу темних кіл і мішків, викликаючи звуження кровоносних судин і зменшення набряку.

Ефект прохолоди спричиняє звуження кровоносних судин. Це сприятиме опусканню тканини та набряку..

Однак слід робити таку процедуру не більше 15 хвилин, щоб уникнути подразнення шкіри. Підтримання хорошого сну, здорового харчування та зволоження є рекомендованими звичками для уникнення таких проблем під очима.

Чи справді діють креми під очі

Для тих, хто має справу з "мішками" під очима, спеціалізовані креми можуть бути корисними. Однак, спочатку варто звернутися за порадою до медичного працівника.