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Становится тонкой и "обвислой": косметолог рассказала, как ухаживать за кожей после 50 лет

Что происходит с кожей после 50 лет (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В 50 лет гормональная система в организме резко меняется. Это отражается на состоянии кожи, поэтому следует знать, как можно замедлить старение.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о трех способах, которые помогут избежать морщин.

Что происходит с кожей после 50 лет

По словам косметолога Дарии Тищенко, кожа всех возрастов нуждается в разном подходе.

После 50 лет кожа становится более тонкой, сухой и теряет объем из-за снижения уровня эстрогена. Появляется еще больше морщин, лицо становится "обвисшим", а контуры все менее четкими.

Кожа мужчин обычно толще, чем у женщин. Поэтому с возрастом она не выглядит такой обвисшей.

Чтобы усилить увлажнение кожи, подумайте об использовании увлажнителя воздуха, а также средств с гиалуроновой кислотой, чтобы уменьшить сухость и зуд.

Правильный уход за кожей может решить конкретные проблемы, связанные со старением, и помочь сохранить здоровую и сияющую кожу.

Как поддерживать молодость кожи

Косметолог советует использовать ретинол для стимуляции клеточного обновления и борьбы с глубокими морщинами.

Также следует добавить к уходу увлажняющие средства с керамидами и глицерином, чтобы восстановить защитный барьер кожи.

Регулярно делайте процедуры для омоложения кожи. Для борьбы с разными проблемами и влияния на разные части лица, эксперт рекомендует:

  • ботулинотерапию для коррекции мимических морщин
  • контурную пластику губ, подбородка и висков для улучшения контуров лица и подчеркивания природной формы
  • биоревитализация для улучшения тонуса кожи и увлажнения
  • полинуклеотиды для повышения эластичности, разглаживания морщин и выравнивания тона лица

"Не забывайте о шее, зоне декольте и руках, ведь кожа там также нуждается в уходе", - добавила специалист.

Ранее мы сообщали, почему на самом деле появляются "мешки" под глазами и помогают ли огуречные маски.

Читайте также, почему кожа на шее стареет быстрее, чем на лице.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога Дарии Тищенко, сайт Self и Vogue India.

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