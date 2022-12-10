Ось чому потрібно їсти імбир щодня: причини, які вас переконають

Що відомо про імбир

Корінь імбиру відноситься до сімейства куркуми та кардамону. Індійці та китайці ще понад 4500 років тому готували з нього тонізуючий напій.

Римляни використовували його як натуральні ліки завдяки його потужним корисним властивостям.

Дивовижні властивості імбиру

Покращує здоров'я серця

Основні активні інгредієнти імбиру знімають біль та розслаблюють кровоносні судини, а також стимулюють кровотік. Крім того, імбир є потужним протизапальним засобом, що запобігає серцевим захворюванням.

Покращує травлення

Імбир багатий на гастропротекторні елементи, що перешкоджають ослабленню нижнього стравохідного сфінктера. У той же час він запобігає попаданню рефлюксної кислоти назад у стравохід.

Крім того, імбир надзвичайно корисний при лікуванні синдрому подразненого кишечника, оскільки він розслаблює кишечник та лікує симптоми СРК. Він бореться зі здуттям живота, запорами та шлунково-кишковими проблемами.

Має протизапальні властивості



Завдяки гінгеролам і потужним протизапальним властивостям імбир усуває менструальні спазми і біль, запобігає запаленню і заспокоює артрит.

Захищає від хвороби Альцгеймера

Згідно з дослідженнями, імбир зменшує втрату клітин головного мозку, що насправді є основною проблемою у пацієнтів, які страждають на хворобу Альцгеймера. Крім того, він бореться з окислювальним стресом і хронічним запаленням, які прискорюють процес старіння завдяки фенольним сполукам і антиоксидантам, що містяться в ньому. Екстракт імбиру покращує пам'ять і значно покращує швидкість реакції.

Очищує лімфатичну систему

Імбир очищає систему кровообігу, запобігаючи накопиченню токсинів та жиру в організмі.

Алергія та астма

Згідно з останніми даними, дослідники заявили, що зерумбон, який є активним інгредієнтом імбиру, підтримує алергічну реакцію Th2 та покращує реакцію Th1 у мишей на білий білок (альбумін) у яйцях.

Допомагає вилікувати діабет

Гінероли, які містяться в імбирі, природно покращують чутливість до інсуліну. На думку вчених, вони пригнічують накопичення сорбіту в клітинах крові, запобігають діабетичним ускладненням і "завертають" назад діабет.

Сприяє зниженню ваги

Імбир сприяє процесу спалювання жиру. Це дає вам почуття ситості та знижує споживання калорій протягом дня. Крім того, імбир підтримує процес спалювання жиру, регулює рівень глюкози в крові, регулює рівень гормонів та прискорює обмін речовин.