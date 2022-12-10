Вот почему нужно есть имбирь каждый день: причины, которые вас убедят

Что известно об имбире

Корень имбиря относится к семейству куркумы и кардамона. Индийцы и китайцы еще более 4500 лет назад готовили из него тонизирующий напиток.

Римляне использовали его как натуральное лекарство благодаря его мощным полезным свойствам.

Удивительные свойства имбиря

Улучшает здоровье сердца

Основные активные ингредиенты имбиря снимают боль и расслабляют кровеносные сосуды, а также стимулируют кровоток. Кроме того, имбирь является мощным противовоспалительным средством, предотвращающим сердечные заболевания.

Улучшает пищеварение

Имбирь богат гастропротекторными элементами, препятствующими ослаблению нижнего пищеводного сфинктера. В то же время он предотвращает попадание рефлюксной кислоты обратно в пищевод.

Кроме того, имбирь чрезвычайно полезен при лечении синдрома раздраженного кишечника, поскольку он расслабляет кишечник и лечит симптомы СРК. Он борется с вздутием живота, запорами и желудочно-кишечными проблемами.

Имеет противовоспалительные свойства



Благодаря содержащимся в нем гингеролам и мощным противовоспалительным свойствам имбирь устраняет менструальные спазмы и боль, предотвращает воспаление и успокаивает артрит.

Защищает от болезни Альцгеймера



Согласно исследованиям, имбирь уменьшает потерю клеток головного мозга, что на самом деле является основной проблемой у пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера. Кроме того, он борется с окислительным стрессом и хроническим воспалением, которые ускоряют процесс старения благодаря содержащимся в нем фенольным соединениям и антиоксидантам. Экстракт имбиря улучшает память и значительно улучшает скорость реакции.

Очищает лимфатическую систему

Имбирь очищает систему кровообращения, предотвращая накопление токсинов и жира в организме.

Аллергия и астма



Согласно последним данным, исследователи заявили, что зерумбон, который является активным ингредиентом имбиря, поддерживает аллергическую реакцию Th2 и улучшает реакцию Th1 у мышей на белый белок (альбумин) в яйцах.

Помогает вылечить диабет



Гингеролы, которые содержатся в имбире, естественным образом улучшают чувствительность к инсулину. По мнению ученых, они подавляют накопление сорбита в клетках крови, предотвращают диабетические осложнения и обращают вспять диабет.

Способствует снижению веса



Имбирь способствует процессу сжигания жира. Это дает вам чувство сытости и снижает потребление калорий в течение дня. Кроме того, имбирь поддерживает процесс сжигания жира, регулирует уровень глюкозы в крови, регулирует уровень гормонов и ускоряет обмен веществ.