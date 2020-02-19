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В США внезапно умерла актриса из "Ангелов Чарли" и "Беверли Хиллз"

STYLERПерсоны    19.02.2020 - 15:11
В США внезапно умерла актриса из "Ангелов Чарли" и "Беверли Хиллз"
Умерла известная актриса (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Джанет Дюбуа была обладательницей двух премий Эмми

Американская актриса Джанет Дюбуа умерла в возрасте 74 лет в своем доме в Глендейле (штат Калифорния, США) во сне ночью. По словам ее родных, смерть наступила неожиданно - звезда сериалов "Добрые времена", "Ангелы Чарли: Только вперед" в последнее время не жаловалась на какие-либо конкретные недуги и выглядела здоровой.

Она даже посетила мероприятие для своих поклонников в Голливуде пару недель назад. Об этом передет издание TMZ.

В настоящее время неизвестно, кто обнаружил тело Дюбуа утром в ее доме.

Джанет получила большую популярность благодаря роли нахальной соседки семьи Эванс Уиллон Вудс в классическом сериале 70-х годов.

Также актриса сочинила и исполнила песню "Movin 'On Up" для комедийного сериала "Джефферсоны" в 70-х годах.

В США внезапно умерла актриса из &quot;Ангелов Чарли&quot; и &quot;Беверли Хиллз&quot;

Джанет Дюбуа (Фото: facebook.com/janetduboisandfriends)

Актерская карьера Дюбуа началась на Бродвее, где она сыграла несколько спектаклей, в том числе "Золотой мальчик" с Сэмми Дэвисом-младшим и Луи Госсеттом-младшим, а также "Изюм на солнце".

На протяжении многих лет - с 1962 по 2016-й - актриса снималась в огромном количестве фильмов, в том числе "Я собираюсь тебя обмануть", "Тропический гром" и "Ангелы Чарли: Только вперед" (2003 год). Популярный ситком "Добрые времена" с Джанет в одной из главных ролей выходил на экраны с 1974 по 1979 годы. В молодежном сериале "Беверли Хиллз 90210" Дюбуа снялась в первом эпизоде (1992 год).

Джанет Дюбуа стала обладательницей двух премий Эмми за озвучивание сериала "The PJs".

Дюбуа была матерью троих детей: Рани Дюбуа, Йованна Дюбуа и Раджа Кристо Гупта, который умер от рака в 1987 году в возрасте 36 лет.

Видео: Песня Джанет Дюбуа "Movin 'On Up" из сериала "Джефферсоны"

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