У США раптово померла актриса з "Ангелів Чарлі" та "Беверлі Хіллз"

Померла відома актриса (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Джанет Дюбуа була володаркою двох премій Еммі

Американська актриса Джанет Дюбуа померла у віці 74 років в своєму будинку в Глендейлі (штат Каліфорнія, США) уві сні вночі. За словами її рідних, смерть настала несподівано - зірка серіалів "Добрі часи", "Ангели Чарлі: Тільки вперед" останнім часом не скаржилася на якісь конкретні недуги і виглядала здоровою.

Вона навіть відвідала захід для своїх шанувальників в Голлівуді пару тижнів тому. Про це передє видання TMZ.

В даний час невідомо, хто виявив тіло Дюбуа вранці в її будинку.

Джанет отримала велику популярність завдяки ролі нахабної сусідки сім'ї Еванс Віллон Вудс в класичному серіалі 70-х років.

Також актриса написала і виконала пісню "Movin 'On Up" для комедійного серіалу "Джефферсони" в 70-х роках.

Джанет Дюбуа (Фото: facebook.com/janetduboisandfriends)

Акторська кар'єра Дюбуа почалася на Бродвеї, де вона зіграла кілька вистав, у тому числі "Золотий хлопчик" з Семмі Девіс-молодшим і Луї Госсеттом-молодшим, а також "Родзинки на сонці".

Протягом багатьох років - з 1962 по 2016-й - актриса знімалася у величезній кількості фільмів, у тому числі "Я збираюся тебе обдурити", "Тропічний грім" і "Ангели Чарлі: Тільки вперед" (2003 рік). Популярний ситком "Добрі часи" з Джанет в одній з головних ролей виходив на екрани з 1974 по 1979 роки. У молодіжному серіалі "Беверлі Хіллз 90210" Дюбуа знялася в першому епізоді (1992 рік).

Джанет Дюбуа стала володаркою двох премій Еммі за озвучування серіалу "The PJs".

Дюбуа була матір'ю трьох дітей: Рані Дюбуа, Йованна Дюбуа і Раджа Крісто Гупта, який помер від раку в 1987 році у віці 36 років.

Відео: Пісня Джанет Дюбуа "Movin 'On Up" з серіалу "Джефферсони"