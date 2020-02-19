ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США раптово померла актриса з "Ангелів Чарлі" та "Беверлі Хіллз"

STYLERПерсони    19.02.2020 - 15:11
У США раптово померла актриса з "Ангелів Чарлі" та "Беверлі Хіллз"
Померла відома актриса (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Джанет Дюбуа була володаркою двох премій Еммі

Американська актриса Джанет Дюбуа померла у віці 74 років в своєму будинку в Глендейлі (штат Каліфорнія, США) уві сні вночі. За словами її рідних, смерть настала несподівано - зірка серіалів "Добрі часи", "Ангели Чарлі: Тільки вперед" останнім часом не скаржилася на якісь конкретні недуги і виглядала здоровою.

Вона навіть відвідала захід для своїх шанувальників в Голлівуді пару тижнів тому. Про це передє видання TMZ.

В даний час невідомо, хто виявив тіло Дюбуа вранці в її будинку.

Джанет отримала велику популярність завдяки ролі нахабної сусідки сім'ї Еванс Віллон Вудс в класичному серіалі 70-х років.

Також актриса написала і виконала пісню "Movin 'On Up" для комедійного серіалу "Джефферсони" в 70-х роках.

У США раптово померла актриса з &quot;Ангелів Чарлі&quot; та &quot;Беверлі Хіллз&quot;

Джанет Дюбуа (Фото: facebook.com/janetduboisandfriends)

Акторська кар'єра Дюбуа почалася на Бродвеї, де вона зіграла кілька вистав, у тому числі "Золотий хлопчик" з Семмі Девіс-молодшим і Луї Госсеттом-молодшим, а також "Родзинки на сонці".

Протягом багатьох років - з 1962 по 2016-й - актриса знімалася у величезній кількості фільмів, у тому числі "Я збираюся тебе обдурити", "Тропічний грім" і "Ангели Чарлі: Тільки вперед" (2003 рік). Популярний ситком "Добрі часи" з Джанет в одній з головних ролей виходив на екрани з 1974 по 1979 роки. У молодіжному серіалі "Беверлі Хіллз 90210" Дюбуа знялася в першому епізоді (1992 рік).

Джанет Дюбуа стала володаркою двох премій Еммі за озвучування серіалу "The PJs".

Дюбуа була матір'ю трьох дітей: Рані Дюбуа, Йованна Дюбуа і Раджа Крісто Гупта, який помер від раку в 1987 році у віці 36 років.

Відео: Пісня Джанет Дюбуа "Movin 'On Up" з серіалу "Джефферсони"

Відомий співак покінчив із собою через звинувачення в педофілії: усі деталі Вчений світового рівня: помер головний "бабакознавець" України
Новини України преступленияактрисановости шоу-бизнеса
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся