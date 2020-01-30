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Умерла актриса из культового фильма о приключениях Шурика

STYLERЖизнь    30.01.2020 - 15:39
Умерла актриса из культового фильма о приключениях Шурика
Умерла актриса из "Шурика" Светлана Агеева (фото: pxhere.com)

Актриса из "Шурика" Светлана Агеева долго боролась с болезнью

Светлана Агеева, актриса исполнившая короткие, но запоминающиеся роли в серии фильмов про Шурика, скончалась в Москве в возрасте 79 лет. Об этом сообщила директор Липецкого драмтеатра Галина Кулешова, пишут росСМИ.

Советская актриса скончалась в Москве 28 января после продолжительной болезни. От какого именно недуга страдала Светлана Алексеевна, не сообщается.

Актриса родилась 16 января 1941 года. Была выпускницей ГИТИСа. Светлана Агеева более известна, как театральная актриса - она работала в Свердловском театре музыкальной комедии, Ростовском театре юного зрителя, а закончила карьеру в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого, где проработала с 1970 по 1999 год.

В серии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" режиссера Леонида Гайдая она запомнилась по двум эпизодическим ролям. Одна из них - роль молодой беременной женщины, которой не захотел уступать место в транспорте антипод Шурика, бездельник и тунеядец Федя.

Умерла актриса из культового фильма о приключениях Шурика

Светлана Агеева в "Приключениях Шурика" (фото: kino-teatr.ru)

Также она сыграла в таких фильмах, как "Я купил папу" (1962), "Увольнение на берег" (1962), "Совесть" (1974) и т. д.

Умерла актриса из культового фильма о приключениях Шурика

Светлана Агеева на закате карьеры (фото: kino-teatr.ru)

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