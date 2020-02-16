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Умерла звезда сериала "Секс в большом городе": первые подробности

STYLERПерсоны    16.02.2020 - 16:16
Умерла звезда сериала "Секс в большом городе": первые подробности
Умер актер (иллюстративное фото: pixabay.com)

Линн Коэн скончалась на 87-м году жизни

Американская актриса Линн Коэн, известная по роли в сериале "Секс в большом городе", умерла в возрасте 86 лет. Ее менеджер Джоша Пульц не стал раскрывать ни причину смерти, ни обстоятельства.

Коэн пережила своего мужа Рональда Теодора Коэна, с которым она была замужем с 1964 года. Пока ее супруг не комментировал смерть актрисы.

Менеджер Коэн не сообщил о дате прощания и похорон, а также причину смерти. Об этом сообщает телеканал CNN.

Линн Коэн родилась 10 августа 1933 года в Канзас-Сити. Наибольшую известность ей принесла роль домработницы по имени Магда у одной из главных героинь "Секса в большом городе" Миранды Хоббс. Она появилась в 13 эпизодах сериала с 2000 по 2004 годы, а также сыграла в одноименном полнометражном фильме 2008 года и его продолжении 2010 года.

Умерла звезда сериала &quot;Секс в большом городе&quot;: первые подробности

Линн Коэн (фото: Zuma/Dennis Van Tine)

Кроме того, она неоднократно появлялась в сериалах "Закон и порядок" в роли судьи Элизабет Митценер, "Полиция Нью-Йорка", "Мастер на все руки", снялась в фильмах "Мюнхен", "Голодные игры: И вспыхнет пламя", "На крючке" и др.

Коэн начала свою актерскую карьеру в областном театре, появившись в Нью-Йоркской студии в конце 1970-х годов. В 1983 году состоялся ее кинодебют в фильме "Без следа", в которых снимался Кейт Неллиган и Джадд Хирш.

Напомним, что ранее внезапно умер актер из "Игры престолов".

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