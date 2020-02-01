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Звезда трилогии "Звездные войны": скончался известный актер

STYLERПерсоны    01.02.2020 - 09:52
Звезда трилогии "Звездные войны": скончался известный актер
Умер известный актер (Фото: pixabay.com)

Гениальный актер в последние годы боролся с онкологией

Известный британский актер Алан Харрис, который сыграл в трилогии "Звездные войны" скончался на 82-м году жизни. Как сообщают британские издания, в последние годы Алан Харрис боролся с раком.

Информацию о смерти артиста подтвердили в сообществе Imperial Signings в Facebook. Сообщается, что Алану Харрису в 2018 году поставили страшный диагноз – онкология. Артист не сдавался и боролся с раком легких. Он продолжал активно участвовать во встречах с фанатами.

Алан Харрис родился 28 мая 1938 года в Энфилде, Мидлекс, Лондон. Он сыграл в первых трех фильмах франшизы "Звездные войны". Он исполнил роль охотника Босска. Эта роль принесла ему популярность и стала началом его звездной карьеры. До работы в кинематографе Харрис работал в Британии моделью.

В последних интервью артист рассказывал о своей молодости и признался, что совершенно не жалеет о том, что в свое время оставил модельный бизнес и начал сниматься в кино.

Кроме активных съемок, Алан Харрис также занимался продюсированием таких фильмов, как "Паромщик", "Любовные пташки" и "Уоллис и Эдуард".

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