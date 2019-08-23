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В США умер один из богатейших людей мира: все детали

STYLERЖизнь    23.08.2019 - 16:53
В США умер один из богатейших людей мира: все детали
Умер один из самых богатых людей мира (фото: pixabay.com)

Миллиардер пожертвовал на благотворительность 1,5 миллиарда долларов

Один из самых богатых людей мира Дэвид Кох скончался в США в пятницу, 23 августа. Миллиардеру было 79 лет. В последнее время бизнесмен отошел от дел из-за состояния здоровья. Причины смерти пока не называются.

Дэвид Кох вместе со свои братом 83-летний Чарльзом были совладельцами крупнейшей компании Koch Industries, которая занимается переработкой сырой нефти. Ее основал их отец в 1970-м году.

Об смерти магната сообщила журналистка из New Yorker, передает Metro.

В США умер один из богатейших людей мира: все детали

Дэвид Кох (фото: flickr.com gageskidmore)

Состояние покойного на момент его смерти оценивалось в 42,2 миллиарда долларов. А в последнем рейтинге Forbes Дэвид Кох был на двенадцатом месте.

Братья Кох также прославились своей благотворительностью, на которую потратили 1,5 миллиарда долларов.

В США умер один из богатейших людей мира: все детали

Дэвид Кох (фото: flickr.com gageskidmore)

Значительная часть этих средств была потрачена на телевидение общего доступа, медицинские исследования, высшее образование, экологические проблемы, реформу уголовного правосудия и искусство.

Ранее мы писали о том, что в Великобритании скончался известный мультипликатор, который создал Кролика Роджера и его супругу Джессику Рэббит. За свою карьеру аниматор трижды удостоился премии "Оскар".

Напомним, недано в США умер известный голливудский актер Питер Фонда.

Также недавно стало известно о смерти звезды "Моей прекрасной няни" и "Бригады" Александры Назаровой.

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