У США помер один з найбагатших людей світу: усі деталі

Помер один з найбагатших людей світу (фото: pixabay.com)

Мільярдер пожертвував на благодійність 1,5 мільярди доларів

Один з найбагатших людей світу Девід Кох помер у США у п'ятницю, 23 серпня. Мільярдерові було 79 років. Останнім часом бізнесмен відійшов від справ через стан здоров'я. Причини смерті поки не називаються.

Девід Кох разом зі своїм братом 83-річний Чарльзом були співвласниками крупної компанії Koch Industries, яка займається переробкою сирої нафти. Її заснував їх батько в 1970-му році.

Про смерть магната повідомила журналістка New Yorker, передає Metro.

Девід Кох (фото: flickr.com gageskidmore)

Стан покійного на момент його смерті оцінювався в 42,2 мільярда доларів. А в останньому рейтингу Forbes Девід Кох був на дванадцятому місці.

Брати Кох також прославилися своєю благодійністю, на яку витратили 1,5 мільярди доларів.

Девід Кох (фото: flickr.com gageskidmore)

Значна частина цих коштів була витрачена на телебачення загального доступу, медичні дослідження, вищу освіту, екологічні проблеми, реформу кримінального правосуддя і мистецтво.

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