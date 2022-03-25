В США тигра назвали Путин и он внезапно умер от сердечного приступа

В зоопарке информацию о гибели тигра подтвердили.

Известно, что у животного случился сердечный приступ в то время, как ему проводили плановую медицинскую процедуру.

Тигр умер по причине сердечной недостаточности, несмотря на усилия ветеринаров, зоотехников и работников зоопарка.

12-летний амурский тигр по кличке Путин скончался от сердечного приступа во время плановой медицинской процедуры, сообщили в зоопарке Миннесоты.



Тигр умер по причине сердечной недостаточности, несмотря на усилия ветеринаров, зоотехников и работников зоопарка. https://t.co/JscMJ1mPF8 — Голос Америки (@GolosAmeriki) March 25, 2022

Отметим, что в дикой природе животное живет 10-15 лет, а в неволе при достаточных условиях содержания может прожить до 20 лет.