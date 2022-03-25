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В США тигра назвали Путин и он внезапно умер от сердечного приступа

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США, Пятница 25 марта 2022 09:53
В США тигра назвали Путин и он внезапно умер от сердечного приступа Фото: В США умер тигр Путин (twitter.com/mnzoo)
Автор: Светлана Мащенко

Амурский Тигр по кличке Путин внезапно скончался в зоопарке штата Миннесота, США.

Об этом сообщает Голос Америки.

В зоопарке информацию о гибели тигра подтвердили.

Известно, что у животного случился сердечный приступ в то время, как ему проводили плановую медицинскую процедуру.

Тигр умер по причине сердечной недостаточности, несмотря на усилия ветеринаров, зоотехников и работников зоопарка.

Отметим, что в дикой природе животное живет 10-15 лет, а в неволе при достаточных условиях содержания может прожить до 20 лет.

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Владимир Путин тигр
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