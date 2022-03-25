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У США тигра назвали Путін і він раптово помер від серцевого нападу

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США, П'ятниця 25 березня 2022 09:53
У США тигра назвали Путін і він раптово помер від серцевого нападу Фото: у США помер тигр Путін (twitter.com/mnzoo)
Автор: Світлана Мащенко

Амурський Тигр на прізвисько Путін раптово помер у зоопарку штату Міннесота, США.

Про це повідомляє Голос Америки.

У зоопарку інформацію про загибель тигра підтвердили.

Відомо, що у тварини стався серцевий напад в той час, як їй проводили планову медичну процедуру.

Тигр помер через серцеву недостатність, незважаючи на зусилля ветеринарів, зоотехніків і працівників зоопарку.

Відзначимо, що в дикій природі тварина живе 10-15 років, а в неволі при достатніх умовах утримання може прожити до 20 років.

Раніше ми писали, що поліцейські показали роботу свого талісмана - пса Пріуса, який допомагає обороняти Київ.

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