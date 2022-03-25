У США тигра назвали Путін і він раптово помер від серцевого нападу
Амурський Тигр на прізвисько Путін раптово помер у зоопарку штату Міннесота, США.
Про це повідомляє Голос Америки.
У зоопарку інформацію про загибель тигра підтвердили.
Відомо, що у тварини стався серцевий напад в той час, як їй проводили планову медичну процедуру.
Тигр помер через серцеву недостатність, незважаючи на зусилля ветеринарів, зоотехніків і працівників зоопарку.
12-річний амурський тигр на прізвисько Путін помер від серцевого нападу під час планової медичної процедури, повідомили в зоопарку Міннесоти.- Голос Америки (@GolosAmeriki) March 25, 2022
Тигр помер через серцеву недостатність, незважаючи на зусилля ветеринарів, зоотехніків і працівників зоопарку. https://t.co/JscMJ1mPF8
Відзначимо, що в дикій природі тварина живе 10-15 років, а в неволі при достатніх умовах утримання може прожити до 20 років.
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