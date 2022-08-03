У США школярі зібрали гроші на модульні будинки для українців, і приїхали в Макарів для установки
Американські школярі зібрали гроші на покупку модульних будинків для жителів Макарова під Києвом, які через російську війну позбулися власного житла. Чотири Підлітки з Айдахо-Фолс (США) також вирушили в Україну, щоб особисто взяти участь у зведенні нових будиночків.
Про це 3 серпня передали у благодійній організації To Ukraine with love.
Підлітки у віці 13-17 років - Лендон і Джейден Мерфі, Лаклан Хаак і Чейз Міллер - вирішили в рідному місті зайнятися збором коштів для допомоги українцям.
Хлопці встановлювали тематичні стенди біля магазинів, запрошували місцевий бізнес пожертвувати гроші на добру справу, ходили по сусідах і знайомих, розповідали людям про те, що відбувається в Україні, про опір російським окупантам, про зруйновані снарядами загарбників будинки, показували фото і відео наслідків інтервенції.
Чотири підлітки в США зібрали гроші на модульні будинки для українців (фото: facebook.com/ToUkraineWithLove.org)
Їхнє повідомлення громаді під час своїх новинних інтерв'ю було таке: "Не обов'язково мати багато грошей, щоб щось змінити. Якщо ви готові пожертвувати свій час - цього більш ніж достатньо, щоб змінити чиєсь життя на краще".
Жителі Макарова, які через російських окупантів залишилися без житла, отримують від школярів з США модульні будиночки (фото: facebook.com/ToUkraineWithLove.org)
І ось школярі зібрали суму, достатню на покупку трьох модульних будинків, але зупинятися на цьому не збираються.
Американські підлітки також особисто приїхали в Макарів Київської області, щоб своїми руками допомагати у зведенні будівель, які подарували одній з сімей, яка втратила житло під час ворожого бомбардування.
Відео: американські підлітки, які зібрали гроші на покупку модульних будинків, приїхали в Макарів
3 серпня ключі від одного з таких зібраних і вже готових до заселення та проживання будиночків вручили Валерію та його родині. У будівлі - 2 кімнати, є кухня з холодильником, електроплитою і мийкою, хол, у санвузлі встановлена душова і пральна машина.
Ось як виглядає перший модульний будинок від американських школярів (фото: скріншот)
"Це був дивовижний день, наповнений сльозами радості. І спогади, які ми будемо плекати вічно", - кажуть благодійники.
Чотири підлітки з США допомагають жителям Макарова під Києвом отримати нове житло (фото: facebook.com/ToUkraineWithLove.org)
Школярі зі США допомагали зводити модульний будиночок для сім'ї з Макарова (фото: скріншот)
Раніше ми розповідали, що під Києвом встановили "польське" модульне містечко, та показували, як воно виглядає.
А ось так, для порівняння, виглядає Залізне містечко в Ірпені, яке зробили з вагонів Укрзалізниці.