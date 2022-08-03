ua ru
Ср, 03 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У США школярі зібрали гроші на модульні будинки для українців, і приїхали в Макарів для установки

Новость на русском →
Київська область, Середа 03 серпня 2022 19:59
У США школярі зібрали гроші на модульні будинки для українців, і приїхали в Макарів для установки Колаж РБК-Україна: американські школярі купили модульні будинки для українців
Автор: Володимир Костирін

Американські школярі зібрали гроші на покупку модульних будинків для жителів Макарова під Києвом, які через російську війну позбулися власного житла. Чотири Підлітки з Айдахо-Фолс (США) також вирушили в Україну, щоб особисто взяти участь у зведенні нових будиночків.

Про це 3 серпня передали у благодійній організації To Ukraine with love.

Підлітки у віці 13-17 років - Лендон і Джейден Мерфі, Лаклан Хаак і Чейз Міллер - вирішили в рідному місті зайнятися збором коштів для допомоги українцям.

Хлопці встановлювали тематичні стенди біля магазинів, запрошували місцевий бізнес пожертвувати гроші на добру справу, ходили по сусідах і знайомих, розповідали людям про те, що відбувається в Україні, про опір російським окупантам, про зруйновані снарядами загарбників будинки, показували фото і відео наслідків інтервенції.

У США школярі зібрали гроші на модульні будинки для українців, і приїхали в Макарів для установкиУ США школярі зібрали гроші на модульні будинки для українців, і приїхали в Макарів для установкиУ США школярі зібрали гроші на модульні будинки для українців, і приїхали в Макарів для установки

Чотири підлітки в США зібрали гроші на модульні будинки для українців (фото: facebook.com/ToUkraineWithLove.org)

Їхнє повідомлення громаді під час своїх новинних інтерв'ю було таке: "Не обов'язково мати багато грошей, щоб щось змінити. Якщо ви готові пожертвувати свій час - цього більш ніж достатньо, щоб змінити чиєсь життя на краще".

У США школярі зібрали гроші на модульні будинки для українців, і приїхали в Макарів для установкиУ США школярі зібрали гроші на модульні будинки для українців, і приїхали в Макарів для установки

Жителі Макарова, які через російських окупантів залишилися без житла, отримують від школярів з США модульні будиночки (фото: facebook.com/ToUkraineWithLove.org)

І ось школярі зібрали суму, достатню на покупку трьох модульних будинків, але зупинятися на цьому не збираються.

Американські підлітки також особисто приїхали в Макарів Київської області, щоб своїми руками допомагати у зведенні будівель, які подарували одній з сімей, яка втратила житло під час ворожого бомбардування.

Відео: американські підлітки, які зібрали гроші на покупку модульних будинків, приїхали в Макарів

3 серпня ключі від одного з таких зібраних і вже готових до заселення та проживання будиночків вручили Валерію та його родині. У будівлі - 2 кімнати, є кухня з холодильником, електроплитою і мийкою, хол, у санвузлі встановлена душова і пральна машина.

У США школярі зібрали гроші на модульні будинки для українців, і приїхали в Макарів для установкиУ США школярі зібрали гроші на модульні будинки для українців, і приїхали в Макарів для установкиУ США школярі зібрали гроші на модульні будинки для українців, і приїхали в Макарів для установкиУ США школярі зібрали гроші на модульні будинки для українців, і приїхали в Макарів для установкиУ США школярі зібрали гроші на модульні будинки для українців, і приїхали в Макарів для установкиУ США школярі зібрали гроші на модульні будинки для українців, і приїхали в Макарів для установкиУ США школярі зібрали гроші на модульні будинки для українців, і приїхали в Макарів для установкиУ США школярі зібрали гроші на модульні будинки для українців, і приїхали в Макарів для установкиУ США школярі зібрали гроші на модульні будинки для українців, і приїхали в Макарів для установки

Ось як виглядає перший модульний будинок від американських школярів (фото: скріншот)

"Це був дивовижний день, наповнений сльозами радості. І спогади, які ми будемо плекати вічно", - кажуть благодійники.

У США школярі зібрали гроші на модульні будинки для українців, і приїхали в Макарів для установки

Чотири підлітки з США допомагають жителям Макарова під Києвом отримати нове житло (фото: facebook.com/ToUkraineWithLove.org)

У США школярі зібрали гроші на модульні будинки для українців, і приїхали в Макарів для установкиУ США школярі зібрали гроші на модульні будинки для українців, і приїхали в Макарів для установкиУ США школярі зібрали гроші на модульні будинки для українців, і приїхали в Макарів для установкиУ США школярі зібрали гроші на модульні будинки для українців, і приїхали в Макарів для установкиУ США школярі зібрали гроші на модульні будинки для українців, і приїхали в Макарів для установкиУ США школярі зібрали гроші на модульні будинки для українців, і приїхали в Макарів для установкиУ США школярі зібрали гроші на модульні будинки для українців, і приїхали в Макарів для установки

Школярі зі США допомагали зводити модульний будиночок для сім'ї з Макарова (фото: скріншот)

Раніше ми розповідали, що під Києвом встановили "польське" модульне містечко, та показували, як воно виглядає.

А ось так, для порівняння, виглядає Залізне містечко в Ірпені, яке зробили з вагонів Укрзалізниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Київська область благотоврительность модульный городок Житло
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя