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США мають намір повернутися на Місяць вперше з 1972 року

США полетять на Місяць вперше з 1972 року (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Через 50 років після останньої місії "Аполлон", американська приватна компанія Astrobotic готується повернути США на Місяць. Вона оголосила про майбутній запуск космічного апарату Peregrine, який намічено на 24 грудня, з планами посадки на Місяці.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання ScienceAlert, в якому публікуються статті про наукові дослідження, відкриття та результати.

Генеральний директор компанії Astrobotic Джон Торнтон зазначив, що на борту Peregrine не буде екіпажу, але модуль буде оснащений спеціальними інструментами NASA для вивчення місячного середовища напередодні пілотованих місій Artemis.

Запуск намічений із Флориди за допомогою першої ракети промислової групи ULA під назвою Vulcan Centaur. Потім зонду потрібно кілька днів, щоб досягти місячної орбіти, але перед спробою приземлення йому доведеться почекати до 25 січня, щоб умови освітлення в цільовому місці були підходящими.

Посадка буде здійснюватись автономно, без участі людини, але контролюватиметься з центру управління компанії Astrobotic.

Навесні японський стартап Іspace вже намагався стати першою приватною компанією, яка здійснила висадку на Місяці, але місія закінчилася крахом.

Раніше ми писали, що NASA показало унікальні знімки Чумацького Шляху.

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