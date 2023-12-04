США мають намір повернутися на Місяць вперше з 1972 року

Генеральний директор компанії Astrobotic Джон Торнтон зазначив, що на борту Peregrine не буде екіпажу, але модуль буде оснащений спеціальними інструментами NASA для вивчення місячного середовища напередодні пілотованих місій Artemis.

Запуск намічений із Флориди за допомогою першої ракети промислової групи ULA під назвою Vulcan Centaur. Потім зонду потрібно кілька днів, щоб досягти місячної орбіти, але перед спробою приземлення йому доведеться почекати до 25 січня, щоб умови освітлення в цільовому місці були підходящими.

Посадка буде здійснюватись автономно, без участі людини, але контролюватиметься з центру управління компанії Astrobotic.

Навесні японський стартап Іspace вже намагався стати першою приватною компанією, яка здійснила висадку на Місяці, але місія закінчилася крахом.