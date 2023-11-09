Вчені виявили ще вісім планет, на яких може бути життя

Група астрономів з Корнельського університету вивчила та проаналізувала дані космічного телескопа TESS та оголосила, що виявлено ще 8 планет, що належать до суперземель. Аналіз показує, що на них може бути вуглекислий газ, вода та метан.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Universe Today.

Телескоп TESS був спеціально розроблений для пошуку планет поза нашою Сонячною системою.

На цей час вченим вдалося підтвердити існування 400 планет, ще майже 6000 об'єктів перебувають як кандидати на статус екзопланети.

Серед цього величезного списку вчені виявили вісім планет, схожих із Землею за розміром. Всі вони належать до класу суперземель, тобто їх розмір трохи більший, а маса може перевищувати земну в кілька разів.

Список нових планет (скриншот)

Згідно з таблицею, можна побачити, що є планети, які в 4 рази перевищують масу Землі, а діаметр у 1,8 раза більший.

Окремо виділено шість планет, які варто було б вивчити докладніше, оскільки вони мають важливі характеристики. Це так звані наріжні планети - на яких може бути рослинність та живі організми.

Наразі вчені створили моделі атмосфер цих 8 планет на основі тих даних, які вже вдалося з'ясувати. Аналізи вказують, що на цих планетах є вуглекислий газ, вода і метан. Метан може свідчити про можливість життя на поверхні цих планет. Хоча такі дані не завжди підтверджуються.

У майбутньому планується використовувати нові прилади космічного телескопа Вебб для детальнішого вивчення атмосфер цих планет.