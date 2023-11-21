Серце галактики. NASA показало унікальні знімки Чумацького Шляху

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба "зазирнув" крізь газ і пил у центр Чумацького Шляху й зробив унікальні фото щільного "серця" нашої галактики.

При підготовці матеріалу було використано джерела: NASA, Wikipedia.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про Чумацький Шлях і його центральну частину, а також коли й навіщо було запущено Космічний телескоп імені Джеймса Вебба.

Чумацький шлях

Чумацький Шлях або Молочний Шлях (Milky Way) відомий людям з давніх-давен. Ще у 1610 році Галілео Галілей виявив, що дифузне світло смуги Чумацького Шляху створюється великою кількістю тьмяних зір.

Першу спробу визначити розмір та форму нашої галактики зробив Вільям Гершель у 1784-1785 роках, а Едвін Габбл у 1924-1925 роках зміг довести, що Всесвіт нею не обмежується.

Сучасники підтвердили, що Чумацький Шлях - спіральна галактика, в якій розташована наша Сонячна система. Більшість зір цієї галактики зосереджені у так званому галактичному диску зі спіральними рукавами.

Чумацький Шлях є другим у групі за розміром і за кількістю зір після галактики Андромеди, але маси двох галактик - одного порядку.

Унікальність світлини

Нещодавно Космічний телескоп імені Джеймса Вебба зафіксував унікальні зображення щільного центру нашої галактики з безпрецедентними деталями.

Завдяки своїм інфрачервоним можливостям, він дозволив астрономам зазирнути крізь газ і пил у "серце" Чумацького Шляху

Йдеться про загадкову донині область утворення зірок під назвою Стрілець С (Sgr C). Вона розташована приблизно в 300 світлових роках від надмасивної чорної діри Чумацького Шляху.

Центр нашої галактики (фото: NASA/ESA/CSA/STScI/S.Crowe)

За словами студента й керівника групи спостережень Семюела Кроу, "ніколи не було жодних інфрачервоних даних про цей регіон із таким рівнем роздільної здатності та чутливості".

Він додав, що унікальний телескоп "розкриває неймовірну кількість деталей, що дозволяє вивчати утворення зірок у такому середовищі й таким чином, як раніше було неможливо".

Професор Джонатан Тан уточнив, що "центральна частина є найбільш екстремальним середовищем у нашій галактиці Чумацький Шлях", адже там всі поточні теорії щодо утворення зірок можна піддати "найсуворішій перевірці".

Що видно на фото

Серед приблизно 500 000 зірок на зображенні є скупчення протозірок. Вони досі формуються й набирають масу. При цьому вони "виробляють потоки", які світяться, немов багаття посеред інфрачервоно-темної хмари.

У центрі цього молодого скупчення - відома й раніше масивна протозірка, маса якої в 30 разів перевищує масу нашого Сонця. Проте хмара, з якої виходять протозірки, настільки щільна, що світло від зірок позаду неї не досягає телескопа.

Спеціальний "інструмент" космічного телескопа під назвою NIRCam (камера ближнього інфрачервоного діапазону) зафіксував також великомасштабне випромінювання іонізованого водню, що оточує нижню сторону темної хмари, показаної на зображенні блакитного кольору.

Складові Чумацького Шляху (фото: NASA/ESA/CSA/STScI/S.Crowe)

"Центр Галактики - багатолюдне, бурхливе місце. Існують турбулентні, намагнічені газові хмари, які утворюють зірки, які потім впливають на навколишній газ своїми витікаючими вітрами, струменями та випромінюванням", - наголосив дослідник Рубен Федріані.

За його словами, вчені отримали величезну "масу даних про це екстремальне середовище" і лише починають їх досліджувати.

"Масивні зірки - це фабрики, що виробляють важкі елементи у своїх ядерних ядрах, тому краще зрозуміти їх - все одно, що дізнатися історію походження більшої частини Всесвіту", - підсумував Кроу.

James Webb Space Telescope

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба (James Webb Space Telescope, JWST) - американський орбітальний інфрачервоний космічний телескоп.

Він призначений для широкого спектра спостережень в астрономії й космології. Йдеться, зокрема, про спостереження найвіддаленіших об'єктів і подій у Всесвіті, як-от утворення перших галактик.

Будівництво телескопа (фото: NASA/Chris Gunn)

Цей телескоп став наступником телескопа Габбла - як головної місії NASA в астрофізиці. Його було запущено 25 грудня 2021 року.

На той момент він був найбільшим, найдорожчим та найчутливішим оптичним та інфрачервоним космічним телескопом в історії людства.

Проект здійснюється шляхом міжнародної співпраці 17 країн (на чолі з NASA).

Був названий на честь другого очільника NASA Джеймса Вебба, котрий керував агенцією до 1968 року.