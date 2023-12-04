США намерены вернуться на Луну впервые с 1972 года

Генеральный директор компании Astrobotic Джон Торнтон отметил, что на борту Peregrine не будет экипажа, но модуль будет оснащен специальными инструментами NASA для изучения лунной среды в преддверии пилотируемых миссий Artemis.

Запуск намечен с Флориды с помощью первой ракеты промышленной группы ULA под названием Vulcan Centaur. Затем зонду нужно несколько дней, чтобы достичь лунной орбиты, но перед попыткой приземления ему придется подождать до 25 января, чтобы условия освещения в целевом месте были подходящими.

Посадка будет производиться автономно, без участия человека, но будет контролироваться из центра управления компании Astrobotic.

Весной японский стартап Іspace уже пытался стать первой частной компанией, осуществившей высадку на Луне, но миссия закончилась крахом.