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Срубленная в сквере елка завоняет весь дом: киевлян-вандалов решили проучить

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Киев, Пятница 17 декабря 2021 16:03
Срубленная в сквере елка завоняет весь дом: киевлян-вандалов решили проучить В Киеве жестоко накажут вандалов, которые воруют елки (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве решили проучить вандалов, которые воруют елки в скверах и парках города. Работники коммунальных служб решили защитить елочки необычным способом.

Об этом говорится на странице "Киевзеленбуд".

Как будут защищать елочки в Киеве

Все молодые елки, сосны, туи и кипарисы в скверах, парках и лесах Киева будут надежно защищены от вандалов.

"Накануне новогодне-рождественских праздников молодые елочки, сосны и даже туи и кипарисы требуют усиленной охраны", - считают в Киевзеленобуд.

Поэтому, все хвойные деревья в столице будут обработаны специальными растворами, в том числе – репеллентами. Эти средства в теплом помещении будут выделять очень стойкие неприятные запахи.

А пока все деревья в городе обрабатывают, усиленные патрули будут следить за тем, чтобы деревья не ломали и не рубили.

Срубленная в сквере елка завоняет весь дом: киевлян-вандалов решили проучитьСрубленная в сквере елка завоняет весь дом: киевлян-вандалов решили проучитьВсе хвойные деревья в Киеве обработают вонючим раствором

Какие могут быть штрафы за воровство елки в городе

В Киевзеленбуде напомнили, что за каждое самовольно срубленное или сломанное дерево могут выписать штраф. Размер штрафа зависит от диаметра дерева.

Диаметр ствола до 10 см – штраф 545 гривен.

Диаметр ствола от 10 до 14 см – 960 гривен

Диаметр от 14 см и больше – 2465 гривен.

Также нарушители должны будут уплатить штраф за административное нарушение в размере от 30 до 60 необлагаемым налогами минимумов доходов за каждое дерево – от 510 до 1020 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Польше ввели сумасшедшие штрафы за нарушения ПДД.

А также рассказывали о том, что в Украине электронные сигареты приравняли к обычным.

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