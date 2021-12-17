Зрубана в сквері ялинка засмердить всю хату: киян-вандалів вирішили провчити

У Києві вирішили провчити вандалів, які крадуть ялинки в скверах і парках міста. Працівники комунальних служб вирішили захистити ялинки незвичайним способом.

Про це йдеться на сторінці " Київзеленбуд ".

Як захищатимуть ялинки у Києві

Всі молоді ялинки, сосни, туї та кипариси в скверах, парках і лісах Києва будуть надійно захищені від вандалів.

"Напередодні новорічно-різдвяних свят молоді ялинки, сосни та навіть туї й кипариси вимагають посиленої охорони", - вважають у Київзеленбуд.

Тому, всі хвойні дерева в столиці будуть оброблені спеціальними розчинами, в тому числі – репелентами. Ці речовини в теплому приміщенні будуть виділяти дуже стійкі неприємні запахи.

А поки всі дерева в місті обробляють, посилені патрулі стежитимуть за тим, щоб дерева не ламали та не рубали.

Всі хвойні дерева в Києві оброблять смердючим розчином

Які можуть бути штрафи за крадіжку ялинки в місті

У Київзеленбуді нагадали, що за кожне самовільно зрубане або зламане дерево можуть виписати штраф. Розмір штрафу залежить від діаметра дерева.

Діаметр ствола до 10 см – штраф 545 гривень.

Діаметр стовбура від 10 до 14 см – 960 гривень

Діаметр від 14 см і більше – 2465 гривень.

Також порушники повинні будуть сплатити штраф за адміністративне порушення в розмірі від 30 до 60 неоподатковуваними податками мінімумів доходів за кожне дерево – від 510 до 1020 гривень.