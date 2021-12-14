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В Польше штрафы за нарушение ПДД взлетели до небес: а сколько придется заплатить в Украине

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Вторник 14 декабря 2021 18:49
В Польше штрафы за нарушение ПДД взлетели до небес: а сколько придется заплатить в Украине Как отличаются штрафы за нарушение ПДД в Украине и Польше (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Польше внесли изменения в законодательство и штрафы за нарушение ПДД теперь стали во много раз больше. Максимальная сумма штрафа увеличилась с 5000 злотых до 30 000 злотых.

За что могут оштрафовать в Польше на несколько тысяч долларов и какая сумма штрафа за такое нарушение в Украине – читайте в материале ниже.

Штрафы на нарушение ПДД в Польше

Как сообщается на сайте канцелярии Республики Польша, штраф от 1 тысяч злотых ($243) до 30 тысяч злотых ($7316) могут получить водители за:

  • Нарушение правил обгона
  • Управление автомобилем без необходимых документов и разрешений

Штраф в размере 3 тысяч злотых ($731) могут получить водители:

  • За создание аварийной ситуации и нарушение скоростных ограничений
  • Водитель не уступил дорогу пешеходам
  • Водитель не остановил автомобиль для перехода человеку с инвалидностью
  • Водитель совершил обгон на пешеходном переходе

Штрафы за нарушение ПДД в Украине

А вот в нашей стране штрафы за нарушение ПДД намного ниже. За нарушение правил проезда перекрестков, обгона, остановок, проезд на красный – обойдется водителю в 510 гривен ($19)

За превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/в час или за бегство с места ДТП – 3400 гривен ($125). Такой же штраф грозит тем, кто управляет автомобилем без прав.

За превышение скорости на 20-50 км/в час – 340 гривен ($12)

За создание аварийной ситуации – 1445 гривен ($53)

За нарушение ПДД, которое привело к ДТП – 850 гривен ($32)

За управление транспортным средством в нетрезвом виде – 17 тысяч гривен с лишением удостоверения на год ($630).

Если водитель не уступил дорогу пешеходу, то штраф составит от 255 до 340 гривен. Если это привело к аварийной ситуации – то от 680 до 850 гривен.

Штрафы за обгон в Украине составляют 510 гривен ($19).

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине начали штрафовать водителей "бусов".

А также рассказывали о том, какие правила должен соблюдать водитель во время езды в снегопад.

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