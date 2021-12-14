В Польше штрафы за нарушение ПДД взлетели до небес: а сколько придется заплатить в Украине
В Польше внесли изменения в законодательство и штрафы за нарушение ПДД теперь стали во много раз больше. Максимальная сумма штрафа увеличилась с 5000 злотых до 30 000 злотых.
За что могут оштрафовать в Польше на несколько тысяч долларов и какая сумма штрафа за такое нарушение в Украине – читайте в материале ниже.
Штрафы на нарушение ПДД в Польше
Как сообщается на сайте канцелярии Республики Польша, штраф от 1 тысяч злотых ($243) до 30 тысяч злотых ($7316) могут получить водители за:
- Нарушение правил обгона
- Управление автомобилем без необходимых документов и разрешений
Штраф в размере 3 тысяч злотых ($731) могут получить водители:
- За создание аварийной ситуации и нарушение скоростных ограничений
- Водитель не уступил дорогу пешеходам
- Водитель не остановил автомобиль для перехода человеку с инвалидностью
- Водитель совершил обгон на пешеходном переходе
Штрафы за нарушение ПДД в Украине
А вот в нашей стране штрафы за нарушение ПДД намного ниже. За нарушение правил проезда перекрестков, обгона, остановок, проезд на красный – обойдется водителю в 510 гривен ($19)
За превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/в час или за бегство с места ДТП – 3400 гривен ($125). Такой же штраф грозит тем, кто управляет автомобилем без прав.
За превышение скорости на 20-50 км/в час – 340 гривен ($12)
За создание аварийной ситуации – 1445 гривен ($53)
За нарушение ПДД, которое привело к ДТП – 850 гривен ($32)
За управление транспортным средством в нетрезвом виде – 17 тысяч гривен с лишением удостоверения на год ($630).
Если водитель не уступил дорогу пешеходу, то штраф составит от 255 до 340 гривен. Если это привело к аварийной ситуации – то от 680 до 850 гривен.
Штрафы за обгон в Украине составляют 510 гривен ($19).
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине начали штрафовать водителей "бусов".
А также рассказывали о том, какие правила должен соблюдать водитель во время езды в снегопад.