В Польше штрафы за нарушение ПДД взлетели до небес: а сколько придется заплатить в Украине

В Польше внесли изменения в законодательство и штрафы за нарушение ПДД теперь стали во много раз больше. Максимальная сумма штрафа увеличилась с 5000 злотых до 30 000 злотых.

За что могут оштрафовать в Польше на несколько тысяч долларов и какая сумма штрафа за такое нарушение в Украине – читайте в материале ниже.

Штрафы на нарушение ПДД в Польше

Как сообщается на сайте канцелярии Республики Польша, штраф от 1 тысяч злотых ($243) до 30 тысяч злотых ($7316) могут получить водители за:

Нарушение правил обгона

Управление автомобилем без необходимых документов и разрешений

Штраф в размере 3 тысяч злотых ($731) могут получить водители:

За создание аварийной ситуации и нарушение скоростных ограничений

Водитель не уступил дорогу пешеходам

Водитель не остановил автомобиль для перехода человеку с инвалидностью

Водитель совершил обгон на пешеходном переходе

Штрафы за нарушение ПДД в Украине

А вот в нашей стране штрафы за нарушение ПДД намного ниже. За нарушение правил проезда перекрестков, обгона, остановок, проезд на красный – обойдется водителю в 510 гривен ($19)

За превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/в час или за бегство с места ДТП – 3400 гривен ($125). Такой же штраф грозит тем, кто управляет автомобилем без прав.

За превышение скорости на 20-50 км/в час – 340 гривен ($12)

За создание аварийной ситуации – 1445 гривен ($53)

За нарушение ПДД, которое привело к ДТП – 850 гривен ($32)

За управление транспортным средством в нетрезвом виде – 17 тысяч гривен с лишением удостоверения на год ($630).

Если водитель не уступил дорогу пешеходу, то штраф составит от 255 до 340 гривен. Если это привело к аварийной ситуации – то от 680 до 850 гривен.

Штрафы за обгон в Украине составляют 510 гривен ($19).