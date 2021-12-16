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Электронные сигареты приравняли к обычным. Их нельзя будет курить в заведениях

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Киев, Четверг 16 декабря 2021 16:23
Электронные сигареты приравняли к обычным. Их нельзя будет курить в заведениях Фото: электронные сигареты приравняли к обычным (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Верховная рада Украины приравняла электронные сигареты к обычным, запретила их рекламу, а также курение в общественных местах, в том числе в лифтах и заведениях. Соответствующие нормы содержатся в законопроекте №4358, который сегодня во втором чтении поддержали 317 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Отметим, закон вступит в силу только через 18 месяцев со дня его опубликования.

Новый закон предусматривает:

  • запрет рекламы и стимулирования продаж электронных сигарет и жидкостей к ним;
  • штраф за их продажу лицам младше 18 лет в размере 1 020 гривен, а в случае повторного нарушения в течение года - 10 200 гривен;
  • запрет курения электронных сигарет во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет.

Таким образом, электронные сигареты можно курить на улице, пляже, парках и специально отведенных для этого местах.

Где нельзя курить электронные сигареты:

  • в лифтах и ​​таксофонах;
  • в помещениях и на территории заведений здравоохранения;
  • в помещениях и на территории учебных заведений;
  • в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
  • в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
  • в помещениях объектов культурного назначения;
  • в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;
  • в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
  • в помещениях гостиниц и средств размещения граждан;
  • в помещениях общежитий;
  • на детских площадках;
  • в местах общего использования жилых домов;
  • в подземных переходах;
  • в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе такси;
  • на вокзалах и станциях;
  • на остановках маршрутных транспортных средств.

Запрещается курение электронных сигарет в аэропортах, кроме специально отведенных для этого мест.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине запретили крепкие и ментоловые сигареты.

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