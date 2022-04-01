UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Срочный сбор средств на потребности ВСУ: волонтеры просят о помощи

Срочно нужно собрать средства для нужд военных (_t_me_UkrzalInfo_3)
Автор: Людмила Жукова

Волонтер Наталья Юсупова объявила срочный сбор на потребности военных. Армии очень нужны квадрокоптеры.

Об этом Наталья Юсупова написала на своей странице в Facebook.

"Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков. Харьков, Изюм, Славянск, Чернигов. Мы наконец-то нашли дроны на польском Амазоне, потому что их нигде нет. Один уже купили 8 тыс. злотых, это 56 тыс. грн, еще можем купить 2-3 квадрокоптера это будет 168 тыс. Просим помощи по сбору средств! Еще надо нужно приобрести много лекарства для Чернигова, там беда страшная", - написала волонтер.

"Сегодня я оплатила два генератора 113 тыс. и они уже поехали на Славянск. Отправили груз с шовным материалом почти на 200 тыс. грн, лекарства на 47 тыс., 30 блоков сигарет, каски, планшеты, оплатили броники 42500 грн, и они завтра поедут на передовую. Отправила 10 тыс. и 20 тыс. ребятам под Николаев. Оплатила дефибриллятор 197 тыс. для госпиталя. Мы просим помощи и благодарим всех, кто помогает! Отчеты публикую", - добавила Наталия.

Реквизиты для помощи

5375 4115 0267 5353 Монобанк

IBAN UA373220010000026209314162128

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304

5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Перевод из-за границыPaypal

pp@nataliiayusupova.name

ВСУ срочно требуются квадрокоптеры (facebook.com/nataliiayusupova)

Напомним, ранее мы писали о том, как помочь украинской армии с покупкой вооружения.

А также рассказывали о том, что офис президента создал сайт для всех, кто готовит для Украины гуманитарную помощь.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины