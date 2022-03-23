Офис президента создал сайт для всех, кто готовит для Украины гуманитарную помощь
Фото: Офис президента создал сайт для всех, кто готовит для Украины гуманитарную помощь (president.gov.ua)
Офис президента Украины получает множество обращений от тех, кто хочет помочь Украине гуманитарными грузами. Чтобы максимально упростить этот процесс, в ОП подготовили специальную платформу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.
"На Help.gov.ua можно узнать, как приобрести, отправить и кому адресовать гуманитарный груз. Что именно нужно стране сейчас", - отметил Тимошенко.
Он также сообщил, что только за пятнадцать дней марта в Украину поступило из других стран 102 038 тонн гуманитарной помощи.
Заместитель руководителя ОП также оставил ссылку на страницу платформы в Facebook.
"Пожалуйста, присоединяйтесь, распространяйте. Работаем вместе на победу", - резюмировал он.