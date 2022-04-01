Терміновий збір коштів на потреби ЗСУ: волонтери просять про допомогу

Волонтер Наталія Юсупова оголосила терміновий збір на потреби військових. Армії дуже потрібні квадрокоптери.
Про це Наталія Юсупова написала на своїй сторінці в Facebook.
"Там, де зараз йдуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників. Харків, Ізюм, Слов'янськ, Чернігів. Ми нарешті знайшли дрони на польському Амазоні, тому що їх ніде немає. Один вже купили 8 тис. злотих, це 56 тис. грн, ще можемо купити 2-3 квадрокоптера, це буде 168 тис. Просимо допомоги по збору коштів! Ще треба потрібно придбати багато ліків для Чернігова, там біда страшна", - написала волонтер.
"Сьогодні я оплатила два генератори 113 тис. і вони вже поїхали на Слов'янськ. Відправили вантаж з шовним матеріалом майже на 200 тис.грн, ліки на 47 тис., 30 блоків сигарет, каски, планшети, оплатили броники 42500 грн, і вони завтра поїдуть на передову. Відправила 10 тис.і 20 тис. хлопцям під Миколаїв. Оплатила дефібрилятор 197 тис. для госпіталю. Ми просимо допомоги і дякуємо всім, хто допомагає! Звіти публікую", - додала Наталія.
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ЗСУ терміново потребують квадрокоптерів (facebook.com/nataliiayusupova)
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